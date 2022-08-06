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Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир" - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/karta-1807719189.html
Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир"
Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир" - РИА Новости, 06.08.2022
Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным применение в Турции карты "Мир", по его словам, в этом вопросе есть... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:21
2022-08-06T15:29
специальная военная операция на украине
экономика
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
карта "мир"
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным применение в Турции карты "Мир", по его словам, в этом вопросе есть серьезные подвижки."Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой."Конечно, в этом визите в Сочи была одна хорошая вещь: мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке. Также есть карта России "Мир". В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас. В ходе этого визита также состоялись встречи председателя Центрального банка России и председателя нашего Центрального банка", - добавил он.
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экономика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, карта "мир"
13:21 06.08.2022 (обновлено: 15:29 06.08.2022)
 
Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир"

Президент Турция Эрдоган заявил о договоренности с Россией о переходе к торговле в рублях

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным применение в Турции карты "Мир", по его словам, в этом вопросе есть серьезные подвижки.
"Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой.
"Конечно, в этом визите в Сочи была одна хорошая вещь: мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке. Также есть карта России "Мир". В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас. В ходе этого визита также состоялись встречи председателя Центрального банка России и председателя нашего Центрального банка", - добавил он.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 10:18Туризм
Бангкок работает с Москвой над внедрением карты "Мир", заявил посол
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинКарта "Мир"
 
 
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