13:21 06.08.2022 (обновлено: 15:29 06.08.2022)
Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир"
Президент Турция Эрдоган заявил о договоренности с Россией о переходе к торговле в рублях
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным применение в Турции карты "Мир", по его словам, в этом вопросе есть серьезные подвижки.
"Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой.
"Конечно, в этом визите в Сочи была одна хорошая вещь: мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке. Также есть карта России "Мир". В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас. В ходе этого визита также состоялись встречи председателя Центрального банка России и председателя нашего Центрального банка", - добавил он.