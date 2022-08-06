https://ria.ru/20220806/karta-1807719189.html

Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир"

Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир" - РИА Новости, 06.08.2022

Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным применение в Турции карты "Мир"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным применение в Турции карты "Мир", по его словам, в этом вопросе есть... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:21

2022-08-06T13:21

2022-08-06T15:29

специальная военная операция на украине

экономика

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

карта "мир"

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АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным применение в Турции карты "Мир", по его словам, в этом вопросе есть серьезные подвижки."Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой."Конечно, в этом визите в Сочи была одна хорошая вещь: мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке. Также есть карта России "Мир". В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас. В ходе этого визита также состоялись встречи председателя Центрального банка России и председателя нашего Центрального банка", - добавил он.

https://ria.ru/20220802/tailand-1806582860.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, карта "мир"