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Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции - РИА Новости, 06.08.2022
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Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции - РИА Новости, 06.08.2022
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:09
2022-08-06T21:04
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским."Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Турции.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский
13:09 06.08.2022 (обновлено: 21:04 06.08.2022)
 
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Архивное фото
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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским.
"Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Турции.
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