13:09 06.08.2022 (обновлено: 21:04 06.08.2022)
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
Президент Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Архивное фото
АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским.
"Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.
Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Турции.