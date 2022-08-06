https://ria.ru/20220806/erdogan-1807717654.html

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции - РИА Новости, 06.08.2022

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:09

2022-08-06T13:09

2022-08-06T21:04

в мире

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

владимир зеленский

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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским."Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Турции.

https://ria.ru/20220805/politika-1807619294.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский