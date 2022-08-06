https://ria.ru/20220806/ekonomika-1807717806.html
Турция и Россия подписали в Сочи "дорожную карту" по экономике
Турция и Россия подписали в Сочи "дорожную карту" по экономике - РИА Новости, 06.08.2022
Турция и Россия подписали в Сочи "дорожную карту" по экономике
Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, она предполагает увеличение товарооборота между странами до ста миллиардов... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:11
2022-08-06T13:11
2022-08-06T13:55
экономика
турция
россия
сочи
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
александр новак
владимир зеленский
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АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, она предполагает увеличение товарооборота между странами до ста миллиардов долларов, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган."Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет сто миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", — отметил глава государства.Он уточнил, что министр торговли Турции и вице-премьер России Александр Новак подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, "своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений".Президенты также обсудили использование карты "Мир" на территории Турции. По словам Эрдогана, в этом вопросе появились серьезные подвижки, пять турецких банков продолжают работу по достижению поставленной цели.Кроме того, главы государств затронули международную повестку. Так, Эрдоган вновь напомнил Путину о возможности организовать его встречу с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность, что украинский кризис удастся урегулировать путем переговоров. Президент Турции также подчеркнул, что Россия придерживается справедливого подхода к Анкаре по сирийскому вопросу и выражает поддержку в борьбе с терроризмом. Накануне Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились о частичной оплате в рублях поставок российского газа в Турцию.
https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807699203.html
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https://ria.ru/20220805/ukraina-1807606151.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, сочи, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, александр новак, владимир зеленский
13:11 06.08.2022 (обновлено: 13:55 06.08.2022)
Турция и Россия подписали в Сочи "дорожную карту" по экономике
Эрдоган: Турция и Россия намерены увеличить товарооборот до ста миллиардов долларов
АНКАРА, 6 авг — РИА Новости. Россия и Турция подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, она предполагает увеличение товарооборота между странами до ста миллиардов долларов, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Ранее мы заявляли, что наша цель в торговле составляет сто миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", — отметил глава государства.
Он уточнил, что министр торговли Турции и вице-премьер России Александр Новак
подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, "своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений".
Президенты также обсудили использование карты "Мир" на территории Турции. По словам Эрдогана, в этом вопросе появились серьезные подвижки, пять турецких банков продолжают работу по достижению поставленной цели.
Кроме того, главы государств затронули международную повестку. Так, Эрдоган вновь напомнил Путину о возможности организовать его встречу с Владимиром Зеленским
. Он выразил уверенность, что украинский кризис удастся урегулировать путем переговоров.
Президент Турции также подчеркнул, что Россия придерживается справедливого подхода к Анкаре по сирийскому вопросу и выражает поддержку в борьбе с терроризмом.
Накануне Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились о частичной оплате в рублях поставок российского газа в Турцию.