На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана
Пользователи Twitter предрекли крах доллара после встречи президентов Путина и Эрдогана
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter приветствовали решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
"А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США", — написал комментатор.
"Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом", — поддержал его другой.
"Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил третий.
"Отличное решение, прощай однополярный мир", — заявил читатель.
"Эрдоган — мудрый президент, который знает потребности своего населения и ставит их превыше всего", — констатировал еще один юзер.
"Так держать, господин Эрдоган, перетащите на вашу сторону все остальные страны-члены НАТО в Европе", — призвал пользователь.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".