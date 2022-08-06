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На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 06.08.2022
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На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана
На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 06.08.2022
На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана
Пользователи Twitter приветствовали решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T22:30
2022-08-06T22:30
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
санкции в отношении россии
доллар
экономика
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter приветствовали решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты."Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом", — поддержал его другой."Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил третий."Отличное решение, прощай однополярный мир", — заявил читатель."Эрдоган — мудрый президент, который знает потребности своего населения и ставит их превыше всего", — констатировал еще один юзер.Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, санкции в отношении россии, доллар, экономика
22:30 06.08.2022
 
На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Пользователи Twitter предрекли крах доллара после встречи президентов Путина и Эрдогана

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter приветствовали решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
"А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США", — написал комментатор.
"Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом", — поддержал его другой.
"Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил третий.
Панно с изображением долларов и юаней - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 01:16
Аналитик рассказал, что будет с долларом и юанем из-за тайваньского кризиса
"Отличное решение, прощай однополярный мир", — заявил читатель.
"Эрдоган — мудрый президент, который знает потребности своего населения и ставит их превыше всего", — констатировал еще один юзер.
"Так держать, господин Эрдоган, перетащите на вашу сторону все остальные страны-члены НАТО в Европе", — призвал пользователь.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".
Вид на здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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Запад вспомнил о старом методе борьбы с Россией, пишет WSJ
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияСанкции в отношении РоссииДолларЭкономика
 
 
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