https://ria.ru/20220806/dollar-1807791839.html

На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 06.08.2022

На Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Пользователи Twitter приветствовали решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T22:30

2022-08-06T22:30

2022-08-06T22:30

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

санкции в отношении россии

доллар

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_42:291:3026:1969_1920x0_80_0_0_f3ce6edba0b9cd8ce5472398f57ae040.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter приветствовали решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты."Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом", — поддержал его другой."Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, чем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил третий."Отличное решение, прощай однополярный мир", — заявил читатель."Эрдоган — мудрый президент, который знает потребности своего населения и ставит их превыше всего", — констатировал еще один юзер.Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".

https://ria.ru/20220804/yuan-1807117289.html

https://ria.ru/20220806/zapad-1807697686.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, санкции в отношении россии, доллар, экономика