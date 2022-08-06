https://ria.ru/20220806/deti-1807755210.html

После гибели детей в машине в Дагестане завели дело

После гибели детей в машине в Дагестане завели дело - РИА Новости, 06.08.2022

После гибели детей в машине в Дагестане завели дело

Второй ребёнок, получивший тепловой удар в автомобиле в Дагестане, погиб в субботу в больнице, следователи завели дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:36

2022-08-06T17:36

2022-08-06T17:36

происшествия

кизлярский район

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 авг - РИА Новости. Второй ребёнок, получивший тепловой удар в автомобиле в Дагестане, погиб в субботу в больнице, следователи завели дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, 5 августа в селе Вперед Кизлярского района в обеденное время пропали 2-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые находились в гостях у своей бабушки. Примерно в 16 часов дети были обнаружены в салоне автомобиля, припаркованного у соседнего дома. Они были доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу, где констатирована смерть последнего, а девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом: тепловой удар, отек мозга. Утром 6 августа девочка скончалась."По факту смерти двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Смерть детей стала возможной ввиду оставления их лицами, обязанными иметь о них заботу, без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенном возможности принять меры к самосохранению по малолетству", - говорится в сообщении.Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20220805/dagestan-1807661580.html

https://ria.ru/20201226/mashina-1591082175.html

кизлярский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кизлярский район, россия, республика дагестан