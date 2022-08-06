После гибели детей в машине в Дагестане завели дело
Следователи завели дело после гибели детей от теплового удара в машине в Дагестане
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 6 авг - РИА Новости. Второй ребёнок, получивший тепловой удар в автомобиле в Дагестане, погиб в субботу в больнице, следователи завели дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным следствия, 5 августа в селе Вперед Кизлярского района в обеденное время пропали 2-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые находились в гостях у своей бабушки. Примерно в 16 часов дети были обнаружены в салоне автомобиля, припаркованного у соседнего дома. Они были доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу, где констатирована смерть последнего, а девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом: тепловой удар, отек мозга. Утром 6 августа девочка скончалась.
"По факту смерти двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Смерть детей стала возможной ввиду оставления их лицами, обязанными иметь о них заботу, без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенном возможности принять меры к самосохранению по малолетству", - говорится в сообщении.
Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
26 декабря 2020, 23:48В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей