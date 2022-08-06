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После гибели детей в машине в Дагестане завели дело - РИА Новости, 06.08.2022
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После гибели детей в машине в Дагестане завели дело
После гибели детей в машине в Дагестане завели дело - РИА Новости, 06.08.2022
После гибели детей в машине в Дагестане завели дело
Второй ребёнок, получивший тепловой удар в автомобиле в Дагестане, погиб в субботу в больнице, следователи завели дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:36
2022-08-06T17:36
происшествия
кизлярский район
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 авг - РИА Новости. Второй ребёнок, получивший тепловой удар в автомобиле в Дагестане, погиб в субботу в больнице, следователи завели дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, 5 августа в селе Вперед Кизлярского района в обеденное время пропали 2-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые находились в гостях у своей бабушки. Примерно в 16 часов дети были обнаружены в салоне автомобиля, припаркованного у соседнего дома. Они были доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу, где констатирована смерть последнего, а девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом: тепловой удар, отек мозга. Утром 6 августа девочка скончалась."По факту смерти двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Смерть детей стала возможной ввиду оставления их лицами, обязанными иметь о них заботу, без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенном возможности принять меры к самосохранению по малолетству", - говорится в сообщении.Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20220805/dagestan-1807661580.html
https://ria.ru/20201226/mashina-1591082175.html
кизлярский район
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происшествия, кизлярский район, россия, республика дагестан
17:36 06.08.2022
 
После гибели детей в машине в Дагестане завели дело

Следователи завели дело после гибели детей от теплового удара в машине в Дагестане

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 авг - РИА Новости. Второй ребёнок, получивший тепловой удар в автомобиле в Дагестане, погиб в субботу в больнице, следователи завели дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным следствия, 5 августа в селе Вперед Кизлярского района в обеденное время пропали 2-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые находились в гостях у своей бабушки. Примерно в 16 часов дети были обнаружены в салоне автомобиля, припаркованного у соседнего дома. Они были доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу, где констатирована смерть последнего, а девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом: тепловой удар, отек мозга. Утром 6 августа девочка скончалась.
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Двое детей закрылись в жару в машине в Дагестане, один из них умер
"По факту смерти двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Смерть детей стала возможной ввиду оставления их лицами, обязанными иметь о них заботу, без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенном возможности принять меры к самосохранению по малолетству", - говорится в сообщении.
Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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ПроисшествияКизлярский районРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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