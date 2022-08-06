https://ria.ru/20220806/delo-1807679301.html

Бросившая ботинок в мэра жительница Углегорска заявила о прекращении дела

Бросившая ботинок в мэра жительница Углегорска заявила о прекращении дела - РИА Новости, 06.08.2022

Бросившая ботинок в мэра жительница Углегорска заявила о прекращении дела

Жительница Углегорска Людмила Аникеева, которая запустила ботинком в мэра, заявила РИА Новости, что административное дело против нее прекращено. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T03:11

2022-08-06T03:11

2022-08-06T03:11

углегорск

валерий лимаренко

юрий трутнев

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Жительница Углегорска Людмила Аникеева, которая запустила ботинком в мэра, заявила РИА Новости, что административное дело против нее прекращено."Мое дело о нарушении общественного порядка должно было рассматриваться в городском суде в пятницу, но меня в этот день вызвали в полицию, где заявили, что дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Официальный документ об этом обещали отправить по почте", – сказала собеседница агентства.В четверг в соцсетях появилось видео со встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск Углегорского района. В нем женщина пытается обратить внимание губернатора на условия, в которых приходится жить ее семье, и демонстрирует обувь, покрывшуюся плесенью от сырости в доме.Затем она бросает ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова. Лимаренко советует женщине обратиться к прокурору, также присутствовавшему на встрече. В результате ее вывел из зала полицейский.Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил руководству региона в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией с расселением жителей из аварийного дома в Углегорске. Лимаренко предложил прокурору проверить действия администрации города, которая долгое время не могла устранить проблему. После этого в течение суток после инцидента семье Аникеевой выделили двухкомнатную квартиру.Женщина рассказала РИА Новости, что новую квартиру еще не видела: приятную новость ей сообщил поздно ночью вице-мэр Углегорска."Он сказал, что документы на жилье готовы и мы поедем смотреть квартиру сегодня днем. Судя по снимкам, она просто роскошная. Новое жилье нас устраивает абсолютно. Кроме того, оно в центре Углегорска: рядом школа, где учится сын, и замечательный городской сквер. За такое быстрое решение проблемы, тянувшейся с 2019 года, наша семья искренне благодарит Юрия Петровича Трутнева. Я абсолютно уверена, что без него мое дело получило бы совсем другой разворот", - отметила собеседница.

https://ria.ru/20220804/uglegorsk-1807240163.html

углегорск

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углегорск, валерий лимаренко, юрий трутнев, общество