Рейтинг@Mail.ru
МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/aukus-1807706536.html
МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS
МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS - РИА Новости, 06.08.2022
МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS
Проблема партнерства AUKUS (между США, Британией и Австралией) заключается в том, что в перспективе на территории неядерной Австралии может быть размещено... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:32
2022-08-06T11:32
в мире
aukus
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
австралия
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
ООН, 6 авг – РИА Новости. Проблема партнерства AUKUS (между США, Британией и Австралией) заключается в том, что в перспективе на территории неядерной Австралии может быть размещено ядерное оружие, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Проблема состоит в том, что в рамках партнерства предполагается создание военной инфраструктуры ядерных государств на территории неядерного государства. Существует вероятность того, что в дальнейшем там (в Австралии - ред.) может быть размещено ядерное оружие, пусть и без формальной передачи его под контроль Канберры, по аналогии с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией", - сказал Вишневецкий.В целом, вопросов к AUKUS довольно много, и участникам партнерства придется на них ответить, добавил он.В середине сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
https://ria.ru/20220805/aukus-1807395232.html
австралия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, aukus, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), австралия, сша, великобритания
11:32 06.08.2022
 
МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS

Дипломат Вишневецкий: AUKUS создает вероятность размещения ядерного оружия в Австралии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 авг – РИА Новости. Проблема партнерства AUKUS (между США, Британией и Австралией) заключается в том, что в перспективе на территории неядерной Австралии может быть размещено ядерное оружие, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Проблема состоит в том, что в рамках партнерства предполагается создание военной инфраструктуры ядерных государств на территории неядерного государства. Существует вероятность того, что в дальнейшем там (в Австралии - ред.) может быть размещено ядерное оружие, пусть и без формальной передачи его под контроль Канберры, по аналогии с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией", - сказал Вишневецкий.
В целом, вопросов к AUKUS довольно много, и участникам партнерства придется на них ответить, добавил он.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 08:40
Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров
 
В миреAUKUSМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АвстралияСШАВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала