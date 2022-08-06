МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS
Дипломат Вишневецкий: AUKUS создает вероятность размещения ядерного оружия в Австралии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
ООН, 6 авг – РИА Новости. Проблема партнерства AUKUS (между США, Британией и Австралией) заключается в том, что в перспективе на территории неядерной Австралии может быть размещено ядерное оружие, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Проблема состоит в том, что в рамках партнерства предполагается создание военной инфраструктуры ядерных государств на территории неядерного государства. Существует вероятность того, что в дальнейшем там (в Австралии - ред.) может быть размещено ядерное оружие, пусть и без формальной передачи его под контроль Канберры, по аналогии с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией", - сказал Вишневецкий.
В целом, вопросов к AUKUS довольно много, и участникам партнерства придется на них ответить, добавил он.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".