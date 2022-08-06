https://ria.ru/20220806/aukus-1807706536.html

МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS

МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS - РИА Новости, 06.08.2022

МИД России не исключил появления ядерного оружия в Австралии в рамках AUKUS

Проблема партнерства AUKUS (между США, Британией и Австралией) заключается в том, что в перспективе на территории неядерной Австралии может быть размещено... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:32

2022-08-06T11:32

2022-08-06T11:32

в мире

aukus

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

австралия

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ООН, 6 авг – РИА Новости. Проблема партнерства AUKUS (между США, Британией и Австралией) заключается в том, что в перспективе на территории неядерной Австралии может быть размещено ядерное оружие, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Проблема состоит в том, что в рамках партнерства предполагается создание военной инфраструктуры ядерных государств на территории неядерного государства. Существует вероятность того, что в дальнейшем там (в Австралии - ред.) может быть размещено ядерное оружие, пусть и без формальной передачи его под контроль Канберры, по аналогии с Бельгией, Германией, Италией, Нидерландами и Турцией", - сказал Вишневецкий.В целом, вопросов к AUKUS довольно много, и участникам партнерства придется на них ответить, добавил он.В середине сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

https://ria.ru/20220805/aukus-1807395232.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, aukus, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), австралия, сша, великобритания