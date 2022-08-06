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Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе - РИА Новости, 06.08.2022
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Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе
Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе - РИА Новости, 06.08.2022
Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "абсурдными" попытки американских властей возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис и... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T04:11
2022-08-06T04:11
в мире
анатолий антонов
саманта пауэр
сергей шойгу
россия
украина
вашингтон (штат)
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "абсурдными" попытки американских властей возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис и назвал западные санкции одной из его настоящих причин."Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны", - сказал он, комментируя недавние высказывания на эту тему главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.Дефицит аграрной продукции Антонов объяснил сочетанием целого ряда факторов, включая западные санкции, затрудняющие российские поставки."Это последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, накопившаяся "усталость" почв, изменение климата. Отдельное место в этом ряду занимает "массив" незаконных антироссийских санкций. Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями", - сказал он.Антонов сказал, что заявлениях о вине России "много лжи" при отсутствии "должного анализа и понимания ситуации".Он предположил, что в Вашингтоне не могут "смириться со своим отсутствием среди участников четырехсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины от 22 июля". Посол приветствовал возобновление сельскохозяйственных перевозок по Черному морю и выразил надежду на то, что Украина и "ее кураторы на Западе" не будут пытаться подорвать этот процесс."Перестанут строить из себя "святош", когда речь заходит о приоритетности поставок голодающим развивающимся странам. В конце концов, насколько известно, два из трех вышедших сегодня утром из украинских гаваней сухогрузов направляются в Европу", - сказал он.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html
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в мире, анатолий антонов, саманта пауэр, сергей шойгу, россия, украина, вашингтон (штат), агентство по международному развитию сша, оон
04:11 06.08.2022
 
Антонов отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

Посол Антонов назвал "абсурдными" попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "абсурдными" попытки американских властей возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис и назвал западные санкции одной из его настоящих причин.
"Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны", - сказал он, комментируя недавние высказывания на эту тему главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Дефицит аграрной продукции Антонов объяснил сочетанием целого ряда факторов, включая западные санкции, затрудняющие российские поставки.
"Это последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, накопившаяся "усталость" почв, изменение климата. Отдельное место в этом ряду занимает "массив" незаконных антироссийских санкций. Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями", - сказал он.
Антонов сказал, что заявлениях о вине России "много лжи" при отсутствии "должного анализа и понимания ситуации".
Он предположил, что в Вашингтоне не могут "смириться со своим отсутствием среди участников четырехсторонней инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины от 22 июля". Посол приветствовал возобновление сельскохозяйственных перевозок по Черному морю и выразил надежду на то, что Украина и "ее кураторы на Западе" не будут пытаться подорвать этот процесс.
"Перестанут строить из себя "святош", когда речь заходит о приоритетности поставок голодающим развивающимся странам. В конце концов, насколько известно, два из трех вышедших сегодня утром из украинских гаваней сухогрузов направляются в Европу", - сказал он.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 20:24
Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашений по продуктовой сделке
 
В миреАнатолий АнтоновСаманта ПауэрСергей ШойгуРоссияУкраинаВашингтон (штат)Агентство по международному развитию СШАООН
 
 
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