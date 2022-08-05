https://ria.ru/20220805/zima-1807490839.html

Глава МИД Британии предрекла стране тяжелую зиму

Глава МИД Британии предрекла стране тяжелую зиму - РИА Новости, 05.08.2022

Глава МИД Британии предрекла стране тяжелую зиму

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:38

2022-08-05T13:38

2022-08-05T13:38

в мире

риши сунак

борис джонсон

тереза мэй

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северное море

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму."Я знаю, что зима будет тяжелой", - сказала она в эфире телеканала Sky News.Трасс также подчеркнула, что для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также продвигать добычу газа методом фрекинга.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220805/tranzit-1807391202.html

https://realty.ria.ru/20220805/britaniya-1807446099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, риши сунак, борис джонсон, тереза мэй, россия, северное море, великобритания