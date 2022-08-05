Глава МИД Британии предрекла стране тяжелую зиму
Глава МИД Британии Трасс предрекла стране тяжелую зиму
© AP Photo / Sigid KurniawanМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Sigid Kurniawan
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму.
"Я знаю, что зима будет тяжелой", - сказала она в эфире телеканала Sky News.
Трасс также подчеркнула, что для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также продвигать добычу газа методом фрекинга.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.