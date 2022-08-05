https://ria.ru/20220805/zerno-1807454117.html

Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить

Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить - РИА Новости, 05.08.2022

Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить

Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:04

2022-08-05T12:04

2022-08-05T12:44

экономика

цены на нефть

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

дмитрий патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759322091_0:183:3316:2048_1920x0_80_0_0_85b1a8fa448e0a44816690302fa98e98.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.Как отметил министр на выездном заседании ведомственного оперштаба в Башкирии, сейчас во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы. Аграрии обработали 27 процентов полей, собрав порядка 55 миллионов тонн зерновых.По словам Патрушева, это в целом неплохой показатель, но заметно меньше, чем год назад.Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.В этом году Минсельхоз прогнозировал урожай зерновых на уровне в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Из этого общего объема 50 миллионов тонн могло пойти на экспорт.В 2021 году в стране собрали 120,656 миллиона тонн зерна, из которых 75,94 миллиона тонн — пшеница.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий патрушев