Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/zerno-1807454117.html
Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить
Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить - РИА Новости, 05.08.2022
Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить
Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:04
2022-08-05T12:44
экономика
цены на нефть
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
дмитрий патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759322091_0:183:3316:2048_1920x0_80_0_0_85b1a8fa448e0a44816690302fa98e98.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.Как отметил министр на выездном заседании ведомственного оперштаба в Башкирии, сейчас во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы. Аграрии обработали 27 процентов полей, собрав порядка 55 миллионов тонн зерновых.По словам Патрушева, это в целом неплохой показатель, но заметно меньше, чем год назад.Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.В этом году Минсельхоз прогнозировал урожай зерновых на уровне в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Из этого общего объема 50 миллионов тонн могло пойти на экспорт.В 2021 году в стране собрали 120,656 миллиона тонн зерна, из которых 75,94 миллиона тонн — пшеница.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759322091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a6c48be9b8a72ba1cab4a42b8ab1f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий патрушев
12:04 05.08.2022 (обновлено: 12:44 05.08.2022)
 
Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить

Минсельхоз допустил снижение экспорта зерна при полном обеспечении внутреннего рынка

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Как отметил министр на выездном заседании ведомственного оперштаба в Башкирии, сейчас во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы. Аграрии обработали 27 процентов полей, собрав порядка 55 миллионов тонн зерновых.
По словам Патрушева, это в целом неплохой показатель, но заметно меньше, чем год назад.
Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.
"В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых".
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
министр сельского хозяйства России
В этом году Минсельхоз прогнозировал урожай зерновых на уровне в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Из этого общего объема 50 миллионов тонн могло пойти на экспорт.
В 2021 году в стране собрали 120,656 миллиона тонн зерна, из которых 75,94 миллиона тонн — пшеница.
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России
 
ЭкономикаЦены на нефтьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала