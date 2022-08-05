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Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить
Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить - РИА Новости, 05.08.2022
Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить
Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:04
2022-08-05T12:04
2022-08-05T12:44
экономика
цены на нефть
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.Как отметил министр на выездном заседании ведомственного оперштаба в Башкирии, сейчас во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы. Аграрии обработали 27 процентов полей, собрав порядка 55 миллионов тонн зерновых.По словам Патрушева, это в целом неплохой показатель, но заметно меньше, чем год назад.Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.В этом году Минсельхоз прогнозировал урожай зерновых на уровне в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Из этого общего объема 50 миллионов тонн могло пойти на экспорт.В 2021 году в стране собрали 120,656 миллиона тонн зерна, из которых 75,94 миллиона тонн — пшеница.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий патрушев
12:04 05.08.2022 (обновлено: 12:44 05.08.2022)
Минсельхоз допустил, что план по экспорту зерна придется сократить
Минсельхоз допустил снижение экспорта зерна при полном обеспечении внутреннего рынка
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, заявил
глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Как отметил министр на выездном заседании ведомственного оперштаба в Башкирии, сейчас во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы. Аграрии обработали 27 процентов полей, собрав порядка 55 миллионов тонн зерновых.
По словам Патрушева, это в целом неплохой показатель, но заметно меньше, чем год назад.
Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны и погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.
"В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых".
Дмитрий Патрушев
министр сельского хозяйства России
В этом году Минсельхоз
прогнозировал урожай зерновых на уровне в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России
87 миллионов тонн пшеницы. Из этого общего объема 50 миллионов тонн могло пойти на экспорт.
В 2021 году в стране собрали 120,656 миллиона тонн зерна, из которых 75,94 миллиона тонн — пшеница.