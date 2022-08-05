https://ria.ru/20220805/vsu-1807435241.html

Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском

Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском

Разведка армии ЛНР зафиксировала факт "дружественного огня" украинских войск под Артемовском, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:29

2022-08-05T11:29

2022-08-05T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Разведка армии ЛНР зафиксировала факт "дружественного огня" украинских войск под Артемовском, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."В ходе активной фазы боевых действий, с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовск", — написал он в своем Telegram-канале.В результате стрельбы уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода военнослужащих, утверждает Марочко.Накануне Минобороны России сообщило, что в результате наступления союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции. Начальник главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов подтвердил факт отступления.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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