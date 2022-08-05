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Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/vsu-1807435241.html
Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском
Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском
Разведка армии ЛНР зафиксировала факт "дружественного огня" украинских войск под Артемовском, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:29
2022-08-05T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Разведка армии ЛНР зафиксировала факт "дружественного огня" украинских войск под Артемовском, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."В ходе активной фазы боевых действий, с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовск", — написал он в своем Telegram-канале.В результате стрельбы уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода военнослужащих, утверждает Марочко.Накануне Минобороны России сообщило, что в результате наступления союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции. Начальник главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов подтвердил факт отступления.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:29 05.08.2022 (обновлено: 12:07 05.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском

Разведка армии ЛНР зафиксировала факт огня по своим украинских войск под Артемовском

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Разведка армии ЛНР зафиксировала факт "дружественного огня" украинских войск под Артемовском, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"В ходе активной фазы боевых действий, с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовск", — написал он в своем Telegram-канале.
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В результате стрельбы уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода военнослужащих, утверждает Марочко.
Накануне Минобороны России сообщило, что в результате наступления союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции.
Начальник главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов подтвердил факт отступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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