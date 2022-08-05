https://ria.ru/20220805/vsu-1807435241.html
Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском
Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском
Разведка армии ЛНР зафиксировала факт "дружественного огня" украинских войск под Артемовском, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:29
2022-08-05T11:29
2022-08-05T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Разведка армии ЛНР зафиксировала факт "дружественного огня" украинских войск под Артемовском, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."В ходе активной фазы боевых действий, с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовск", — написал он в своем Telegram-канале.В результате стрельбы уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода военнослужащих, утверждает Марочко.Накануне Минобороны России сообщило, что в результате наступления союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных украинских бригад оставили занимаемые позиции. Начальник главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов подтвердил факт отступления.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:29 05.08.2022 (обновлено: 12:07 05.08.2022)
Украинские войска обстреляли собственные позиции под Артемовском
Разведка армии ЛНР зафиксировала факт огня по своим украинских войск под Артемовском