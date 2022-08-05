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Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.08.2022
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:47
2022-08-05T15:47
2022-08-05T15:47
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сочи
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности по ситуации в Сирии и на Украине.
сочи
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин встречается с президентом Турции Эрдоганом в Сочи
LIVE: Путин встречается с президентом Турции Эрдоганом в Сочи
2022-08-05T15:47
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, видео
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности по ситуации в Сирии и на Украине.
2022-08-05T15:47
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PT8M52S
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности по ситуации в Сирии и на Украине.