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Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.08.2022

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:47

2022-08-05T15:47

2022-08-05T15:47

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

сочи

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности по ситуации в Сирии и на Украине.

сочи

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LIVE: Путин встречается с президентом Турции Эрдоганом в Сочи LIVE: Путин встречается с президентом Турции Эрдоганом в Сочи 2022-08-05T15:47 true PT8M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, видео