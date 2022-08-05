Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/vstrecha-1807459258.html
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.08.2022
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:47
2022-08-05T15:47
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807449509_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f0644c7311feb28cbf63b8f46a77850.jpg
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности по ситуации в Сирии и на Украине.
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин встречается с президентом Турции Эрдоганом в Сочи
LIVE: Путин встречается с президентом Турции Эрдоганом в Сочи
2022-08-05T15:47
true
PT8M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807449509_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_42c64c4b7c3051171e9c150903db3d67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, видео
Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности по ситуации в Сирии и на Украине.
2022-08-05T15:47
true
PT8M52S
15:47 05.08.2022
 

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи. Как отмечали в Кремле, лидеры могут обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, "сверить часы" по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также обменяться мнениями по мировым делам, в частности по ситуации в Сирии и на Украине.
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала