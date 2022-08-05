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ВС России поразили четыре украинских пункта управления
ВС России поразили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 05.08.2022
ВС России поразили четыре украинских пункта управления
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления украинскими войсками, два склада вооружения в ДНР, живую силу... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:41
2022-08-05T12:41
2022-08-05T12:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
артемовск
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления украинскими войсками, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В Минобороны сообщили, что вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах", - говорится в сообщении.Также в Минобороны РФ заявили, что в районе населенных пунктов Константиновка и Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, артемовск
12:41 05.08.2022 (обновлено: 12:56 05.08.2022)
ВС России поразили четыре украинских пункта управления
Минобороны: ВС поразили четыре пункта управления ВСУ и уничтожили технику в 182 районах