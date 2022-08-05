https://ria.ru/20220805/voda-1807601002.html

Британцы могут столкнуться с ограничением на использование воды, пишут СМИ

Британцы могут столкнуться с ограничением на использование воды, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2022

Британцы могут столкнуться с ограничением на использование воды, пишут СМИ

Ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 миллиона человек, сообщает в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:39

2022-08-05T17:39

2022-08-05T17:42

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 миллиона человек, сообщает в пятницу газета Daily Mail.Две крупных коммунальных компании уже ввели временные меры – они призвали жителей не использовать шланги для полива растений, мойки автомобилей и фасада дома, наполнения бассейнов и фонтанов. В частности, такая мера с вечера пятницы распространится на 1,1 миллиона человек в графстве Гэмпшир и на острове Уайт. Через неделю аналогичная рекомендация начнет действовать в графствах Кент и Суссекс для еще 2,2 миллионов человек, пишет издание.Компании призывают людей сократить потребление воды для защиты окружающей среды, чтобы восстановить высохшие болота и водоемы.Следить за соблюдением ограничения компании призывают самих жителей. Компания Southern Water написала в своем руководстве: "Если вы заметили, что сосед, родственник или друг использует воду для ограниченных видов деятельности, напомните им о действующих ограничениях и направьте их на наш веб-сайт для получения дополнительной информации". Другая компания Welsh Water вводит штрафы в размере до 1000 фунтов стерлингов за нарушение временного запрета.Однако доносы на соседей могут привести к инцидентам, такое мнение высказал газете глава Федерации городской полиции Лондона Кен Марш.Еще две крупных водопроводных компании планируют присоединиться к этому в августе. Тогда ограничения затронут уже до 20,5 миллионов человек в Лондоне, Оксфорде, Пембрукшире, долине реки Темзы и на юго-востоке страны, говорится в статье."Ситуация абсурдная и полностью типичная для нашей безнадежной неспособности правильно планировать в этой стране. На юге Англии не было построено ни одного нового водохранилища с 1976 года, когда "Абба" возглавляла хит-парад, но за это время миллионы людей стали жить здесь и использовать все больше и больше воды", – приводит газета слова Мартина Солтера, директора организации по охране водоемов Angling Trust.Накануне метеорологическое бюро Великобритании предупредило жителей об очередной надвигающейся волне жары. Температура воздуха на следующей неделе прогреется до 30 градусов. Ранее сообщалось, что истоки британской Темзы впервые в истории пересохли.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

https://ria.ru/20220728/garmaniya-1805558545.html

https://ria.ru/20220805/voda-1807522138.html

великобритания

лондон

кент (вашингтон)

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