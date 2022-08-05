https://ria.ru/20220805/vinnik-1807647433.html
Винник в пятницу предстанет перед американским судом
Винник в пятницу предстанет перед американским судом - РИА Новости, 05.08.2022
Винник в пятницу предстанет перед американским судом
Экстрадированный в США россиянин Александр Винник в пятницу вечером впервые предстанет перед американским судом, сообщил РИА Новости представитель окружного... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:29
2022-08-05T20:29
2022-08-05T20:29
в мире
сша
северный округ (израиль)
калифорния
дело александра винника
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Экстрадированный в США россиянин Александр Винник в пятницу вечером впервые предстанет перед американским судом, сообщил РИА Новости представитель окружного суда США Северного округа Калифорнии."Господин Винник предстанет перед судом сегодня в 10.30 (20.30 мск)", - сказал собеседник агентства.Винник, который в пятницу был экстрадирован из Греции в США, находится в Сан-Франциско в ожидании судебного разбирательства по делу о приписываемых ему финансовых преступлениях. Ожидается, что россиянин предстанет перед судом Северного округа Калифорнии, куда было передано дело в отношении него.Накануне россиянина доставили из Греции в Бостон на частном самолете, после чего его перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона Александру дали позвонить домой.Посольство России в Вашингтоне ранее заявило, что в пятницу утром получило уведомление от властей США об аресте Винника. Как заверили в российской дипмиссии, дипломаты проясняют местонахождение соотечественника и готовы оказать ему все необходимое консульско-правовое содействие, в том числе организовать телефонный разговор.
https://ria.ru/20220805/obmen-1807395944.html
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в мире, сша, северный округ (израиль), калифорния, дело александра винника
Винник в пятницу предстанет перед американским судом
Экстрадированный в США Винник в пятницу вечером предстанет перед американским судом