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Винник в пятницу предстанет перед американским судом - РИА Новости, 05.08.2022
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Винник в пятницу предстанет перед американским судом
Винник в пятницу предстанет перед американским судом - РИА Новости, 05.08.2022
Винник в пятницу предстанет перед американским судом
Экстрадированный в США россиянин Александр Винник в пятницу вечером впервые предстанет перед американским судом, сообщил РИА Новости представитель окружного... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:29
2022-08-05T20:29
в мире
сша
северный округ (израиль)
калифорния
дело александра винника
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Экстрадированный в США россиянин Александр Винник в пятницу вечером впервые предстанет перед американским судом, сообщил РИА Новости представитель окружного суда США Северного округа Калифорнии."Господин Винник предстанет перед судом сегодня в 10.30 (20.30 мск)", - сказал собеседник агентства.Винник, который в пятницу был экстрадирован из Греции в США, находится в Сан-Франциско в ожидании судебного разбирательства по делу о приписываемых ему финансовых преступлениях. Ожидается, что россиянин предстанет перед судом Северного округа Калифорнии, куда было передано дело в отношении него.Накануне россиянина доставили из Греции в Бостон на частном самолете, после чего его перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона Александру дали позвонить домой.Посольство России в Вашингтоне ранее заявило, что в пятницу утром получило уведомление от властей США об аресте Винника. Как заверили в российской дипмиссии, дипломаты проясняют местонахождение соотечественника и готовы оказать ему все необходимое консульско-правовое содействие, в том числе организовать телефонный разговор.
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сша
северный округ (израиль)
калифорния
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в мире, сша, северный округ (израиль), калифорния, дело александра винника
20:29 05.08.2022
 
Винник в пятницу предстанет перед американским судом

Экстрадированный в США Винник в пятницу вечером предстанет перед американским судом

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Экстрадированный в США россиянин Александр Винник в пятницу вечером впервые предстанет перед американским судом, сообщил РИА Новости представитель окружного суда США Северного округа Калифорнии.
"Господин Винник предстанет перед судом сегодня в 10.30 (20.30 мск)", - сказал собеседник агентства.
Винник, который в пятницу был экстрадирован из Греции в США, находится в Сан-Франциско в ожидании судебного разбирательства по делу о приписываемых ему финансовых преступлениях. Ожидается, что россиянин предстанет перед судом Северного округа Калифорнии, куда было передано дело в отношении него.
Накануне россиянина доставили из Греции в Бостон на частном самолете, после чего его перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона Александру дали позвонить домой.
Посольство России в Вашингтоне ранее заявило, что в пятницу утром получило уведомление от властей США об аресте Винника. Как заверили в российской дипмиссии, дипломаты проясняют местонахождение соотечественника и готовы оказать ему все необходимое консульско-правовое содействие, в том числе организовать телефонный разговор.
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В миреСШАСеверный округ (Израиль)КалифорнияДело Александра Винника
 
 
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