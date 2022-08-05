Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия
Киев планирует ежемесячно задействовать около ста судов для вывоза продовольствия
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного власти планируют ежемесячно задействовать около 100 судов.
"Планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку. Наша цель – три и более миллиона тонн агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - приводит слова Кубракова пресс-служба министерства на сайте "Правительственный портал".
По его словам, украинские порты получают заявки на судовладельцев, которые запустят работу портов как на выход, так и на заход под загрузку.
В министерстве сообщили, что в пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.
После заключения "продуктовой сделки" России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу. Замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.