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Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия - РИА Новости, 05.08.2022
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Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия
Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия - РИА Новости, 05.08.2022
Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:37
2022-08-05T10:37
украина
одесса
россия
министерство инфраструктуры украины
оон
ситуация в днр и лнр
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного власти планируют ежемесячно задействовать около 100 судов."Планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку. Наша цель – три и более миллиона тонн агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - приводит слова Кубракова пресс-служба министерства на сайте "Правительственный портал".По его словам, украинские порты получают заявки на судовладельцев, которые запустят работу портов как на выход, так и на заход под загрузку.В министерстве сообщили, что в пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.После заключения "продуктовой сделки" России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу. Замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html
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украина, одесса, россия, министерство инфраструктуры украины, оон, ситуация в днр и лнр, сергей шойгу, в мире
10:37 05.08.2022
 
Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия

Киев планирует ежемесячно задействовать около ста судов для вывоза продовольствия

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного власти планируют ежемесячно задействовать около 100 судов.
"Планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку. Наша цель – три и более миллиона тонн агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - приводит слова Кубракова пресс-служба министерства на сайте "Правительственный портал".
По его словам, украинские порты получают заявки на судовладельцев, которые запустят работу портов как на выход, так и на заход под загрузку.
В министерстве сообщили, что в пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.
После заключения "продуктовой сделки" России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу. Замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
В порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Киев призвал распространить продуктовую сделку на другие товары
 
УкраинаОдессаРоссияМинистерство инфраструктуры УкраиныООНСитуация в ДНР и ЛНРСергей ШойгуВ мире
 
 
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