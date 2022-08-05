https://ria.ru/20220805/ukraina-1807416654.html

Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия

Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия - РИА Новости, 05.08.2022

Киев планирует задействовать около ста судов для вывоза продовольствия

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:37

2022-08-05T10:37

2022-08-05T10:37

украина

одесса

россия

министерство инфраструктуры украины

оон

ситуация в днр и лнр

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного власти планируют ежемесячно задействовать около 100 судов."Планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку. Наша цель – три и более миллиона тонн агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - приводит слова Кубракова пресс-служба министерства на сайте "Правительственный портал".По его словам, украинские порты получают заявки на судовладельцев, которые запустят работу портов как на выход, так и на заход под загрузку.В министерстве сообщили, что в пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.После заключения "продуктовой сделки" России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу. Замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807404759.html

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одесса

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, одесса, россия, министерство инфраструктуры украины, оон, ситуация в днр и лнр, сергей шойгу, в мире