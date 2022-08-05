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"Еще ножкой потопай": немцев взбесили жалобы экс-посла Украины - РИА Новости, 05.08.2022
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"Еще ножкой потопай": немцев взбесили жалобы экс-посла Украины
"Еще ножкой потопай": немцев взбесили жалобы экс-посла Украины - РИА Новости, 05.08.2022
"Еще ножкой потопай": немцев взбесили жалобы экс-посла Украины
Немецкие пользователи твиттера раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника из-за жалоб в адрес властей Берлина. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:22
2022-08-05T12:02
в мире
андрей мельник
владимир зеленский
олаф шольц
мюнстер
украина
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника из-за жалоб в адрес властей Берлина.Ранее в столице Германии отклонили заявку на проведение выставки разбитой российской техники. Дипломат с возмущением воспринял такое решение, назвав его "настоящим скандалом". Многих пользователей возмутил столь воинственный настрой Мельника, а некоторые припомнили ему фразу про "обиженную ливерную колбасу"."Зачем выставлять военную технику? В Мюнстере в Нижней Саксонии есть танковый музей. Если вы хотите увидеть военную технику, вы можете пойти туда", — предложил Killian T."Только и слышно нытье, "я требую", "я хочу"... Может, еще ножкой потопаете?" — пошутил Marty."Езжай на Украину свою выставку делать и не раздражай людей!" — возмутился gecko."Вы лезете в дела, которые вас не касаются! Езжайте лучше на Украину и устройте фотосессию с Зеленским и его женой для какой-нибудь газеты", — написал Thomas."Хорошее решение. В Пруссии и имперской Германии существовала неудачная "традиция" выставлять напоказ трофейную военную технику. Продолжать ее не стоит", — считает Michael Pückler."Настоящий скандал заключается в том, что вы, поклонник фашистов, так и не научились держать рот на замке. Разве вы не понимаете, что ваше время в Германии давно прошло", — подчеркнул lothar priewe."Не будьте вы такой обиженной ливерной колбасой. Не все должны вести эту украинскую военную пропаганду круглый год без перерыва, и в этом нет ничего скандального. Скандал — то, что такой поклонник Бандеры и отрицатель холокоста, как вы, несколько лет был послом Украины", — подытожили пользователи.Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html
https://ria.ru/20220712/polyaki-1801906502.html
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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, мюнстер, украина, германия, берлин (город)
10:22 05.08.2022 (обновлено: 12:02 05.08.2022)
 
"Еще ножкой потопай": немцев взбесили жалобы экс-посла Украины

В ФРГ раскритиковали экс-посла Украины Мельника за призыв провести антироссийскую выставку

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника из-за жалоб в адрес властей Берлина.
Ранее в столице Германии отклонили заявку на проведение выставки разбитой российской техники. Дипломат с возмущением воспринял такое решение, назвав его "настоящим скандалом". Многих пользователей возмутил столь воинственный настрой Мельника, а некоторые припомнили ему фразу про "обиженную ливерную колбасу".
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"Зачем выставлять военную технику? В Мюнстере в Нижней Саксонии есть танковый музей. Если вы хотите увидеть военную технику, вы можете пойти туда", — предложил Killian T.
"Только и слышно нытье, "я требую", "я хочу"... Может, еще ножкой потопаете?" — пошутил Marty.
"Езжай на Украину свою выставку делать и не раздражай людей!" — возмутился gecko.
"Вы лезете в дела, которые вас не касаются! Езжайте лучше на Украину и устройте фотосессию с Зеленским и его женой для какой-нибудь газеты", — написал Thomas.
"Хорошее решение. В Пруссии и имперской Германии существовала неудачная "традиция" выставлять напоказ трофейную военную технику. Продолжать ее не стоит", — считает Michael Pückler.
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"Настоящий скандал заключается в том, что вы, поклонник фашистов, так и не научились держать рот на замке. Разве вы не понимаете, что ваше время в Германии давно прошло", — подчеркнул lothar priewe.
"Не будьте вы такой обиженной ливерной колбасой. Не все должны вести эту украинскую военную пропаганду круглый год без перерыва, и в этом нет ничего скандального. Скандал — то, что такой поклонник Бандеры и отрицатель холокоста, как вы, несколько лет был послом Украины", — подытожили пользователи.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:50
Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за "колбасу"
 
В миреАндрей МельникВладимир ЗеленскийОлаф ШольцМюнстерУкраинаГерманияБерлин (город)
 
 
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