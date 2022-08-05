https://ria.ru/20220805/ukraina-1807411427.html

"Еще ножкой потопай": немцев взбесили жалобы экс-посла Украины

"Еще ножкой потопай": немцев взбесили жалобы экс-посла Украины - РИА Новости, 05.08.2022

"Еще ножкой потопай": немцев взбесили жалобы экс-посла Украины

Немецкие пользователи твиттера раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника из-за жалоб в адрес властей Берлина. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:22

2022-08-05T10:22

2022-08-05T12:02

в мире

андрей мельник

владимир зеленский

олаф шольц

мюнстер

украина

германия

берлин (город)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника из-за жалоб в адрес властей Берлина.Ранее в столице Германии отклонили заявку на проведение выставки разбитой российской техники. Дипломат с возмущением воспринял такое решение, назвав его "настоящим скандалом". Многих пользователей возмутил столь воинственный настрой Мельника, а некоторые припомнили ему фразу про "обиженную ливерную колбасу"."Зачем выставлять военную технику? В Мюнстере в Нижней Саксонии есть танковый музей. Если вы хотите увидеть военную технику, вы можете пойти туда", — предложил Killian T."Только и слышно нытье, "я требую", "я хочу"... Может, еще ножкой потопаете?" — пошутил Marty."Езжай на Украину свою выставку делать и не раздражай людей!" — возмутился gecko."Вы лезете в дела, которые вас не касаются! Езжайте лучше на Украину и устройте фотосессию с Зеленским и его женой для какой-нибудь газеты", — написал Thomas."Хорошее решение. В Пруссии и имперской Германии существовала неудачная "традиция" выставлять напоказ трофейную военную технику. Продолжать ее не стоит", — считает Michael Pückler."Настоящий скандал заключается в том, что вы, поклонник фашистов, так и не научились держать рот на замке. Разве вы не понимаете, что ваше время в Германии давно прошло", — подчеркнул lothar priewe."Не будьте вы такой обиженной ливерной колбасой. Не все должны вести эту украинскую военную пропаганду круглый год без перерыва, и в этом нет ничего скандального. Скандал — то, что такой поклонник Бандеры и отрицатель холокоста, как вы, несколько лет был послом Украины", — подытожили пользователи.Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, и отрицал его причастность к убийствам польского населения.

https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html

https://ria.ru/20220712/polyaki-1801906502.html

https://ria.ru/20220802/germaniya-1806701314.html

мюнстер

украина

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берлин (город)

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Станислав Ванд

в мире, андрей мельник, владимир зеленский, олаф шольц, мюнстер, украина, германия, берлин (город)