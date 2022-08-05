https://ria.ru/20220805/ukraina-1807404759.html

Киев призвал распространить продуктовую сделку на другие товары

Киев призвал распространить продуктовую сделку на другие товары - РИА Новости, 05.08.2022

Киев призвал распространить продуктовую сделку на другие товары

Украина считает, что заключенное в Стамбуле соглашение по продовольствию могло бы послужить примером для поставок других товаров и призывает распространить его, РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:54

2022-08-05T09:54

2022-08-05T09:54

экономика

сергей шойгу

украина

россия

киев

оон

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украина считает, что заключенное в Стамбуле соглашение по продовольствию могло бы послужить примером для поставок других товаров и призывает распространить его, в частности, на металлы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на замминистра экономики Украины – торгового представителя Украины Тараса Качку.После заключения стамбульских соглашений России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу."Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?" - приводит газета слова Качки.По словам замминистра, в июле Украина смогла экспортировать около 3 миллионов тонн зерна по автомобильным, речным и железнодорожным путям. Это составляет менее половины объемов зерна, экспортированного Киевом до начала спецоперации РФ.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html

https://ria.ru/20220803/oon-1807083410.html

украина

россия

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей шойгу, украина, россия, киев, оон