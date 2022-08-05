Киев призвал распространить продуктовую сделку на другие товары
FT: Киев призвал распространить продуктовую сделку на другие товары, например, металлы
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeВ порту Одессы, Украина
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
В порту Одессы, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украина считает, что заключенное в Стамбуле соглашение по продовольствию могло бы послужить примером для поставок других товаров и призывает распространить его, в частности, на металлы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на замминистра экономики Украины – торгового представителя Украины Тараса Качку.
"Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?" - приводит газета слова Качки.
По словам замминистра, в июле Украина смогла экспортировать около 3 миллионов тонн зерна по автомобильным, речным и железнодорожным путям. Это составляет менее половины объемов зерна, экспортированного Киевом до начала спецоперации РФ.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.