https://ria.ru/20220805/turtsiya-1807289323.html

В Турции полиция задержала туристов за кражу в ювелирном магазине

В Турции полиция задержала туристов за кражу в ювелирном магазине - РИА Новости, 05.08.2022

В Турции полиция задержала туристов за кражу в ювелирном магазине

В Анталье в районе Эльмалы полиция задержала туристов из Венгрии, обвинив их в краже из магазина ювелирного украшения, сообщает Turizm Days. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T00:48

2022-08-05T00:48

2022-08-05T00:48

туризм

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

венгрия

турция

туристы

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Анталье в районе Эльмалы полиция задержала туристов из Венгрии, обвинив их в краже из магазина ювелирного украшения, сообщает Turizm Days.В полицию обратился владелец торговой точки Фарух Кюфреви. Он рассказал, что в заведение зашли иностранцы — семейная пара — и попросили померить украшения. Покупка не состоялась, но после ухода визитеров продавец не досчитался браслета за шесть тысяч лир, то есть примерно за 20 тысяч рублей.Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, он обнаружил, что украшение положил в карман один из туристов. Бизнесмен догнал их в соседнем магазине.Отдыхающие вернули браслет Кюфреви и предлагали ему деньги за возможность решить конфликт полюбовно, без привлечения полиции. Продавец отказался.Туристы были задержаны и доставлены в участок.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

анталья (провинция)

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, анталья (провинция), венгрия, турция, туристы