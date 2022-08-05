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В Турции полиция задержала туристов за кражу в ювелирном магазине
В Турции полиция задержала туристов за кражу в ювелирном магазине - РИА Новости, 05.08.2022
В Турции полиция задержала туристов за кражу в ювелирном магазине
В Анталье в районе Эльмалы полиция задержала туристов из Венгрии, обвинив их в краже из магазина ювелирного украшения, сообщает Turizm Days. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T00:48
2022-08-05T00:48
2022-08-05T00:48
туризм
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новости - туризм
анталья (провинция)
венгрия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Анталье в районе Эльмалы полиция задержала туристов из Венгрии, обвинив их в краже из магазина ювелирного украшения, сообщает Turizm Days.В полицию обратился владелец торговой точки Фарух Кюфреви. Он рассказал, что в заведение зашли иностранцы — семейная пара — и попросили померить украшения. Покупка не состоялась, но после ухода визитеров продавец не досчитался браслета за шесть тысяч лир, то есть примерно за 20 тысяч рублей.Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, он обнаружил, что украшение положил в карман один из туристов. Бизнесмен догнал их в соседнем магазине.Отдыхающие вернули браслет Кюфреви и предлагали ему деньги за возможность решить конфликт полюбовно, без привлечения полиции. Продавец отказался.Туристы были задержаны и доставлены в участок.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
анталья (провинция)
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), венгрия, турция, туристы
В Турции полиция задержала туристов за кражу в ювелирном магазине
В Турции задержали венгерских туристов, укравших в ювелирном магазине золотой браслет
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
В Анталье в районе Эльмалы полиция задержала туристов из Венгрии, обвинив их в краже из магазина ювелирного украшения, сообщает
Turizm Days.
В полицию обратился владелец торговой точки Фарух Кюфреви. Он рассказал, что в заведение зашли иностранцы — семейная пара — и попросили померить украшения. Покупка не состоялась, но после ухода визитеров продавец не досчитался браслета за шесть тысяч лир, то есть примерно за 20 тысяч рублей.
Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, он обнаружил, что украшение положил в карман один из туристов. Бизнесмен догнал их в соседнем магазине.
Отдыхающие вернули браслет Кюфреви и предлагали ему деньги за возможность решить конфликт полюбовно, без привлечения полиции. Продавец отказался.
Туристы были задержаны и доставлены в участок.