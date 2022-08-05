https://ria.ru/20220805/turpotok-1807548661.html
Турпоток по России этим летом будет сопоставим с прошлым годом
Турпоток по России этим летом будет сопоставим с прошлым годом - РИА Новости, 05.08.2022
Турпоток по России этим летом будет сопоставим с прошлым годом
Туристический поток по России по итогам летнего сезона 2022 года, скорее всего, будет сопоставим с показателями прошлого года, заявила журналистам... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:23
2022-08-05T17:23
2022-08-05T17:23
туризм
новости - туризм
россия
санкт-петербург
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150657/25/1506572504_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e162cfa1d997dcda104a2ac19270cc3c.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристический поток по России по итогам летнего сезона 2022 года, скорее всего, будет сопоставим с показателями прошлого года, заявила журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в кулуарах форума "Путешествуй!"."Складывается очень неравномерная картина. Есть регионы, в которых превышение. В Петербурге, например, много отдыхающих, в Самаре, на Алтае, а вот в Крыму – резкий провал. Из-за этого общее число туристов по России будет сопоставимо как минимум с 2021 годом, но до 2019-го еще не дотянет", — сказала Ломидзе.Она уточнила, что этим летом Крым потеряет как минимум 30 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Как сообщали в конце марта в Ростуризме, ожидается, что с мая по сентябрь в России отдохнут не менее 31 миллиона человек — это ориентировочно на 20 процентов больше, чем годом ранее. По данным ведомства, озвученным в начале июля, свой отпуск в России провели уже чуть более 12 миллионов человек.
https://ria.ru/20220805/krym-1807464897.html
россия
санкт-петербург
республика крым
самара
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150657/25/1506572504_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d64cdf53f243284e661d757e24bd0f40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, турпоток, республика крым, самара, республика алтай
Турпоток по России этим летом будет сопоставим с прошлым годом
АТОР: турпоток по России в летнем сезоне 2022 года будет сопоставим с прошлым годом
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристический поток по России по итогам летнего сезона 2022 года, скорее всего, будет сопоставим с показателями прошлого года, заявила журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в кулуарах форума "Путешествуй!".
"Складывается очень неравномерная картина. Есть регионы, в которых превышение. В Петербурге, например, много отдыхающих, в Самаре, на Алтае, а вот в Крыму – резкий провал. Из-за этого общее число туристов по России будет сопоставимо как минимум с 2021 годом, но до 2019-го еще не дотянет", — сказала Ломидзе.
Она уточнила, что этим летом Крым потеряет как минимум 30 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Как сообщали в конце марта в Ростуризме, ожидается, что с мая по сентябрь в России отдохнут не менее 31 миллиона человек — это ориентировочно на 20 процентов больше, чем годом ранее. По данным ведомства, озвученным в начале июля, свой отпуск в России провели уже чуть более 12 миллионов человек.