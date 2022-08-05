https://ria.ru/20220805/turpotok-1807548661.html

Турпоток по России этим летом будет сопоставим с прошлым годом

Турпоток по России этим летом будет сопоставим с прошлым годом - РИА Новости, 05.08.2022

Турпоток по России этим летом будет сопоставим с прошлым годом

Туристический поток по России по итогам летнего сезона 2022 года, скорее всего, будет сопоставим с показателями прошлого года, заявила журналистам... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:23

2022-08-05T17:23

2022-08-05T17:23

туризм

новости - туризм

россия

санкт-петербург

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150657/25/1506572504_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e162cfa1d997dcda104a2ac19270cc3c.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристический поток по России по итогам летнего сезона 2022 года, скорее всего, будет сопоставим с показателями прошлого года, заявила журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в кулуарах форума "Путешествуй!"."Складывается очень неравномерная картина. Есть регионы, в которых превышение. В Петербурге, например, много отдыхающих, в Самаре, на Алтае, а вот в Крыму – резкий провал. Из-за этого общее число туристов по России будет сопоставимо как минимум с 2021 годом, но до 2019-го еще не дотянет", — сказала Ломидзе.Она уточнила, что этим летом Крым потеряет как минимум 30 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Как сообщали в конце марта в Ростуризме, ожидается, что с мая по сентябрь в России отдохнут не менее 31 миллиона человек — это ориентировочно на 20 процентов больше, чем годом ранее. По данным ведомства, озвученным в начале июля, свой отпуск в России провели уже чуть более 12 миллионов человек.

https://ria.ru/20220805/krym-1807464897.html

россия

санкт-петербург

республика крым

самара

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, турпоток, республика крым, самара, республика алтай