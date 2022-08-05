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Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию - РИА Новости, 05.08.2022
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Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию
Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию - РИА Новости, 05.08.2022
Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию
Еврокомиссия заявила, что в ограничительных мерах Евросоюза "нет ничего", что запрещало бы турбинам для "Северного потока" вернуться в Россию. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:05
2022-08-05T15:06
экономика
урсула фон дер ляйен
россия
канада
европа
еврокомиссия
siemens
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Еврокомиссия заявила, что в ограничительных мерах Евросоюза "нет ничего", что запрещало бы турбинам для "Северного потока" вернуться в Россию.Двадцатого июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи газа в трубопровод.Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме работают пять таких двигателей и один находится в резерве в режиме готовности. В обоих случаях есть также горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию, отмечала российская компания. При этом для снятия всех санкционных рисков и ремонта остальных двигателей нужны также и разрешения от властей ЕС и Великобритании, указывал "Газпром".В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
https://ria.ru/20220804/turbina-1807266047.html
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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, канада, европа, еврокомиссия, siemens, газпром, северный поток, в мире, германия
15:05 05.08.2022 (обновлено: 15:06 05.08.2022)
 
Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию

Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин для "Северного потока" в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газопровод "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Еврокомиссия заявила, что в ограничительных мерах Евросоюза "нет ничего", что запрещало бы турбинам для "Северного потока" вернуться в Россию.

"Нет ничего в санкциях, что запрещало бы турбинам, в данном случае это турбины Siemens… быть направленными в Россию", - сказал представитель пресс-службы ЕврокомиссииЭрик Мамер на брифинге.

Двадцатого июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи газа в трубопровод.
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Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме работают пять таких двигателей и один находится в резерве в режиме готовности. В обоих случаях есть также горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.
Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию, отмечала российская компания. При этом для снятия всех санкционных рисков и ремонта остальных двигателей нужны также и разрешения от властей ЕС и Великобритании, указывал "Газпром".
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенРоссияКанадаЕвропаЕврокомиссияSiemensГазпромСеверный потокВ миреГермания
 
 
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