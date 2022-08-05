15:05 05.08.2022 (обновлено: 15:06 05.08.2022)
Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию
Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин для "Северного потока" в Россию
Газопровод "Северный поток". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Еврокомиссия заявила, что в ограничительных мерах Евросоюза "нет ничего", что запрещало бы турбинам для "Северного потока" вернуться в Россию.
"Нет ничего в санкциях, что запрещало бы турбинам, в данном случае это турбины Siemens… быть направленными в Россию", - сказал представитель пресс-службы ЕврокомиссииЭрик Мамер на брифинге.
Двадцатого июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи газа в трубопровод.
Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме работают пять таких двигателей и один находится в резерве в режиме готовности. В обоих случаях есть также горячий резерв - две турбины мощностью по 27 МВт.
Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию, отмечала российская компания. При этом для снятия всех санкционных рисков и ремонта остальных двигателей нужны также и разрешения от властей ЕС и Великобритании, указывал "Газпром".
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.