https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html

Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире

Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире - РИА Новости, 05.08.2022

Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире

Протестующие дважды прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра, в прямом эфире. Трансляция велась на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:58

2022-08-05T22:58

2022-08-05T23:38

в мире

лиз трасс

риши сунак

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Протестующие дважды прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра, в прямом эфире. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.Инцидент произошел во время четвертых выборных выступлений в Истборне.Во время представления Трасс своей кандидатуры в студии послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания. Точные фразы не были слышны без микрофонов.Затем аудитория начала скандировать "Вон", и охрана вывела протестующих из зала.После этого Трасс заявила, что на посту премьер-министра она на законодательном уровне запретит воинственно настроенным активистам, в частности организации Extinction Rebellion, и профсоюзам нарушать жизнь усердно трудящихся на благо страны людей и подрывать демократию.Позднее стало известно, что речь главы МИД прервали участники экологического движения Green New Deal Rising, выступающие против климатических изменений.По ее словам, несмотря на то, что Лиз Трасс лидирует по результатам опросов и, вероятно, станет новым премьером Британии, она не говорит ничего убедительного по поводу решения таких проблем, как рост стоимости жизни и климатический кризис, отмечает телеканал.Спустя некоторое время речь политика вновь прервали активисты, однако не известно, принадлежат ли они к той же организации."Я воспринимаю это как комплимент, что я настолько популярна у Extinction Rebellion", — пошутила Трасс.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и эксминистр финансов Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии высказывались 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

https://ria.ru/20220804/trass-1807371574.html

https://ria.ru/20220805/sunak-1807376351.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания