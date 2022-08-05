Рейтинг@Mail.ru
Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html
Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире
Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире - РИА Новости, 05.08.2022
Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире
Протестующие дважды прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра, в прямом эфире. Трансляция велась на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:58
2022-08-05T23:38
в мире
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801745132_0:129:2790:1698_1920x0_80_0_0_e12cabd19ece42fb67eab14dca828d2a.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Протестующие дважды прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра, в прямом эфире. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.Инцидент произошел во время четвертых выборных выступлений в Истборне.Во время представления Трасс своей кандидатуры в студии послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания. Точные фразы не были слышны без микрофонов.Затем аудитория начала скандировать "Вон", и охрана вывела протестующих из зала.После этого Трасс заявила, что на посту премьер-министра она на законодательном уровне запретит воинственно настроенным активистам, в частности организации Extinction Rebellion, и профсоюзам нарушать жизнь усердно трудящихся на благо страны людей и подрывать демократию.Позднее стало известно, что речь главы МИД прервали участники экологического движения Green New Deal Rising, выступающие против климатических изменений.По ее словам, несмотря на то, что Лиз Трасс лидирует по результатам опросов и, вероятно, станет новым премьером Британии, она не говорит ничего убедительного по поводу решения таких проблем, как рост стоимости жизни и климатический кризис, отмечает телеканал.Спустя некоторое время речь политика вновь прервали активисты, однако не известно, принадлежат ли они к той же организации."Я воспринимаю это как комплимент, что я настолько популярна у Extinction Rebellion", — пошутила Трасс.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и эксминистр финансов Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии высказывались 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html
https://ria.ru/20220804/trass-1807371574.html
https://ria.ru/20220805/sunak-1807376351.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801745132_27:0:2506:1859_1920x0_80_0_0_2ab40c1a8fcdb1b69b14714ee5a845fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания
22:58 05.08.2022 (обновлено: 23:38 05.08.2022)
 
Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире

Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире, инцидент произошел в Истборне

© AP Photo / Alastair GrantГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Протестующие дважды прервали речь главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьер-министра, в прямом эфире. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.
Инцидент произошел во время четвертых выборных выступлений в Истборне.
Во время представления Трасс своей кандидатуры в студии послышались несколько голосов, выкрикивающих различные высказывания. Точные фразы не были слышны без микрофонов.

"Я думаю, что тут есть несколько проникших злоумышленников, и я подожду, пока их не выведут", — сказала она, остановив свое выступление.

Затем аудитория начала скандировать "Вон", и охрана вывела протестующих из зала.
Люди купаются в фонтане Унисфера в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 08:00
Запад хочет себе другой глобус
После этого Трасс заявила, что на посту премьер-министра она на законодательном уровне запретит воинственно настроенным активистам, в частности организации Extinction Rebellion, и профсоюзам нарушать жизнь усердно трудящихся на благо страны людей и подрывать демократию.
Позднее стало известно, что речь главы МИД прервали участники экологического движения Green New Deal Rising, выступающие против климатических изменений.

"Мы прервали предвыборные выступления сегодня, чтобы послать чёткий сигнал, что мы являемся большинством, и мы поднимаемся", - цитирует телеканал Sky News одну из участниц движения Фатиму Ибрагим.

По ее словам, несмотря на то, что Лиз Трасс лидирует по результатам опросов и, вероятно, станет новым премьером Британии, она не говорит ничего убедительного по поводу решения таких проблем, как рост стоимости жизни и климатический кризис, отмечает телеканал.
Спустя некоторое время речь политика вновь прервали активисты, однако не известно, принадлежат ли они к той же организации.
"Я воспринимаю это как комплимент, что я настолько популярна у Extinction Rebellion", — пошутила Трасс.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 23:18
Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и эксминистр финансов Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии высказывались 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 00:41
Симпатии зрителей на теледебатах в Британии завоевал Риши Сунак
 
В миреЛиз ТрассРиши СунакБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала