https://ria.ru/20220805/timati-1807428098.html

Тимати показал свою коллекцию современного искусства

Тимати показал свою коллекцию современного искусства - РИА Новости, 05.08.2022

Тимати показал свою коллекцию современного искусства

Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. В апартаментах у него есть как зарубежные, так и русские художники, среди которых Misha... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:48

2022-08-05T18:48

2022-08-05T18:48

шоубиз

знаменитости

тимати (тимур юнусов)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. В апартаментах у него есть как зарубежные, так и русские художники, среди которых Misha Most и Миша Libertee. Рэпера привлекают и азиатские авторы, например, Такаши Мураками.Он пожаловался, что обсудить современный арт ему не с кем, передает Telegra.ph.Помимо предметов искусства рэпер любит коллекционировать машины и часы.Ранее стало известно, что Тимати приобрел все активы Starbucks в России.

https://ria.ru/20220729/depp-1805748448.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, тимати (тимур юнусов), шоу-бизнес