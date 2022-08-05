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Тимати показал свою коллекцию современного искусства - РИА Новости, 05.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220805/timati-1807428098.html
Тимати показал свою коллекцию современного искусства
Тимати показал свою коллекцию современного искусства - РИА Новости, 05.08.2022
Тимати показал свою коллекцию современного искусства
Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. В апартаментах у него есть как зарубежные, так и русские художники, среди которых Misha... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:48
2022-08-05T18:48
шоубиз
знаменитости
тимати (тимур юнусов)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. В апартаментах у него есть как зарубежные, так и русские художники, среди которых Misha Most и Миша Libertee. Рэпера привлекают и азиатские авторы, например, Такаши Мураками.Он пожаловался, что обсудить современный арт ему не с кем, передает Telegra.ph.Помимо предметов искусства рэпер любит коллекционировать машины и часы.Ранее стало известно, что Тимати приобрел все активы Starbucks в России.
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знаменитости, тимати (тимур юнусов), шоу-бизнес
18:48 05.08.2022
 
Тимати показал свою коллекцию современного искусства

Рэпер Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства "Art Russia Fair 2022" в выставочном центре "Гостиный двор" в Москве
Рэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. В апартаментах у него есть как зарубежные, так и русские художники, среди которых Misha Most и Миша Libertee. Рэпера привлекают и азиатские авторы, например, Такаши Мураками.

"У меня классический вкус токийского хайпбиста. В нашей стране его разделяют единицы, он специфический. Поэтому не вижу смысла выставлять где-либо свою коллекцию – кому будет действительно интересно посмотреть, не из-за того, что это собирал Тимати?" – заявил артист.

Он пожаловался, что обсудить современный арт ему не с кем, передает Telegra.ph.

"Мне не с кем особо обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова – она провела со мной много времени и начала разбираться, сейчас неплохо шарит, кто есть кто, почем и где достать", – сообщил артист.

Помимо предметов искусства рэпер любит коллекционировать машины и часы.
Ранее стало известно, что Тимати приобрел все активы Starbucks в России.
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