https://ria.ru/20220805/timati-1807428098.html
Тимати показал свою коллекцию современного искусства
Тимати показал свою коллекцию современного искусства - РИА Новости, 05.08.2022
Тимати показал свою коллекцию современного искусства
Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. В апартаментах у него есть как зарубежные, так и русские художники, среди которых Misha... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:48
2022-08-05T18:48
2022-08-05T18:48
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тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. В апартаментах у него есть как зарубежные, так и русские художники, среди которых Misha Most и Миша Libertee. Рэпера привлекают и азиатские авторы, например, Такаши Мураками.Он пожаловался, что обсудить современный арт ему не с кем, передает Telegra.ph.Помимо предметов искусства рэпер любит коллекционировать машины и часы.Ранее стало известно, что Тимати приобрел все активы Starbucks в России.
https://ria.ru/20220729/depp-1805748448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, тимати (тимур юнусов), шоу-бизнес
Тимати показал свою коллекцию современного искусства
Рэпер Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Тимати показал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. В апартаментах у него есть как зарубежные, так и русские художники, среди которых Misha Most и Миша Libertee. Рэпера привлекают и азиатские авторы, например, Такаши Мураками.
"У меня классический вкус токийского хайпбиста. В нашей стране его разделяют единицы, он специфический. Поэтому не вижу смысла выставлять где-либо свою коллекцию – кому будет действительно интересно посмотреть, не из-за того, что это собирал Тимати?" – заявил артист.
Он пожаловался, что обсудить современный арт ему не с кем, передает Telegra.ph.
"Мне не с кем особо обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова – она провела со мной много времени и начала разбираться, сейчас неплохо шарит, кто есть кто, почем и где достать", – сообщил артист.
Помимо предметов искусства рэпер любит коллекционировать машины и часы.
Ранее стало известно, что Тимати приобрел
все активы Starbucks в России.