Рейтинг@Mail.ru
Тимати приобрел все активы Starbucks в России - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/starbucks-1806126170.html
Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Тимати приобрел все активы Starbucks в России - РИА Новости, 30.07.2022
Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Певец и бизнесмен Тимати сообщил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России, команда работает над поиском нового названия. Об этом... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:24
2022-07-30T21:46
тимати (тимур юнусов)
россия
starbucks corporation
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103174/95/1031749533_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fa65f6c1d1bfdc6445bc1a975b1b448f.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певец и бизнесмен Тимати сообщил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России, команда работает над поиском нового названия. Об этом музыкант написал на странице в Instagram*."Теперь официально — все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", — рассказал он.Тимати уточнил, что открытие первых точек состоится уже в августе.Новый владелец призвал не ждать большого ребрендинга, но при этом предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа, отметив, что лучший вариант до сентября украсит более двухсот адресов кофеен по всей стране. Эту информацию в Instagram* также подтвердил ресторатор Антон Пинский.Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России, на тот момент в стране работали более ста заведений сети.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://realty.ria.ru/20220722/teremok-1804184563.html
https://realty.ria.ru/20220627/restorany-1798481828.html
https://ria.ru/20220305/brend-1776836937.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103174/95/1031749533_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c88b64da2b3475512f13e4ce0872b2db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимати (тимур юнусов), россия, starbucks corporation, общество
19:24 30.07.2022 (обновлено: 21:46 30.07.2022)
 
Тимати приобрел все активы Starbucks в России

Тимати и ресторатор Пинский приобрели все активы сети кофеен Starbucks в России

© AP Photo / Gene J. PuskarЛоготип Starbucks
Логотип Starbucks - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
Логотип Starbucks. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певец и бизнесмен Тимати сообщил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России, команда работает над поиском нового названия. Об этом музыкант написал на странице в Instagram*.
"Теперь официально — все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", — рассказал он.
Курьер службы доставки Delivery Club возле кафе Теремок в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 09:23
"Теремок" хочет увеличить почти в 1,5 раза количество ресторанов в России
Тимати уточнил, что открытие первых точек состоится уже в августе.
Новый владелец призвал не ждать большого ребрендинга, но при этом предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа, отметив, что лучший вариант до сентября украсит более двухсот адресов кофеен по всей стране.
Люди в очереди у ресторана быстрого питания Вкусно и точка на Пушкинской площади - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:16
"Вкусно - и точка" до сентября откроет все рестораны сети в России
Эту информацию в Instagram* также подтвердил ресторатор Антон Пинский.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России, на тот момент в стране работали более ста заведений сети.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Реакция ведущих иностранных брендов на ситуацию вокруг Украины
5 марта, 21:07Инфографика
Какие бренды решили отказаться от России
 
Тимати (Тимур Юнусов)РоссияStarbucks CorporationОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала