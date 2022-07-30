https://ria.ru/20220730/starbucks-1806126170.html
Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Тимати приобрел все активы Starbucks в России - РИА Новости, 30.07.2022
Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Певец и бизнесмен Тимати сообщил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России, команда работает над поиском нового названия. Об этом... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:24
2022-07-30T19:24
2022-07-30T21:46
тимати (тимур юнусов)
россия
starbucks corporation
общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певец и бизнесмен Тимати сообщил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России, команда работает над поиском нового названия. Об этом музыкант написал на странице в Instagram*."Теперь официально — все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", — рассказал он.Тимати уточнил, что открытие первых точек состоится уже в августе.Новый владелец призвал не ждать большого ребрендинга, но при этом предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа, отметив, что лучший вариант до сентября украсит более двухсот адресов кофеен по всей стране. Эту информацию в Instagram* также подтвердил ресторатор Антон Пинский.Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России, на тот момент в стране работали более ста заведений сети.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://realty.ria.ru/20220722/teremok-1804184563.html
https://realty.ria.ru/20220627/restorany-1798481828.html
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тимати (тимур юнусов), россия, starbucks corporation, общество
19:24 30.07.2022 (обновлено: 21:46 30.07.2022)
Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Тимати и ресторатор Пинский приобрели все активы сети кофеен Starbucks в России
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Певец и бизнесмен Тимати сообщил о приобретении всех активов американской сети кофеен Starbucks в России, команда работает над поиском нового названия. Об этом музыкант написал на странице в Instagram*.
"Теперь официально — все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством", — рассказал он.
Тимати уточнил, что открытие первых точек состоится уже в августе.
Новый владелец призвал не ждать большого ребрендинга, но при этом предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа, отметив, что лучший вариант до сентября украсит более двухсот адресов кофеен по всей стране.
Эту информацию в Instagram* также подтвердил ресторатор Антон Пинский.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России, на тот момент в стране работали более ста заведений сети.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.