https://ria.ru/20220805/tayvan-1807425857.html

Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией

Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией - РИА Новости, 05.08.2022

Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией

Военные учения Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе представляют собой серьезную эскалацию напряженности, заявил в пятницу... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:07

2022-08-05T11:07

2022-08-05T11:44

в мире

визит пелоси на тайвань

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

государственный департамент сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе представляют собой серьезную эскалацию напряженности, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге в Пномпене, где он принимает участие в многосторонних мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока.Госсекретарь США напомнил журналистам, что накануне в ходе учений НОАК запустила около 12 баллистических ракет в районе Тайваня, которые "упали в воду" к северо-востоку, востоку и юго-востоку от острова. "Япония сообщила, что пять из этих ракет приводнились в пределах эксклюзивной морской экономической зоны Японии, вызвав понятную серьезную озабоченность и у них (Японии), и у всех нас", - сказал Блинкен."НОАК объявила о семи зонах ограничений (морских и воздушных сообщений – ред.) в районе Тайваня и заявила о проведении серии учений в районе, которые продлятся до понедельника", - напомнил он. "Эти провокационные действия представляют собой серьезную эскалацию", - заявил госсекретарь США."Мы продолжим поддерживать Тайвань и поддерживать мир и стабильность. Министр Остин (министр обороны США Ллойд Остин – ред.) приказал авианосцу США "Рональд Рейган" оставаться в регионе, чтобы наблюдать за ситуацией", - подчеркнул Блинкен. "Мир увидит, что мы продолжаем поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу и проводить в жизнь наши общие цели на всем пространстве Индотихоокеанского региона. Этого ждет от нас регион: чтобы мы были стабильным и ответственным лидером", - добавил Блинкен.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань 2022-08-05T11:07 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, визит пелоси на тайвань, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, государственный департамент сша, энтони блинкен