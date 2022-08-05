11:07 05.08.2022 (обновлено: 11:44 05.08.2022)
Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией
Госсекретарь США Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе представляют собой серьезную эскалацию напряженности, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге в Пномпене, где он принимает участие в многосторонних мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока.
Госсекретарь США напомнил журналистам, что накануне в ходе учений НОАК запустила около 12 баллистических ракет в районе Тайваня, которые "упали в воду" к северо-востоку, востоку и юго-востоку от острова. "Япония сообщила, что пять из этих ракет приводнились в пределах эксклюзивной морской экономической зоны Японии, вызвав понятную серьезную озабоченность и у них (Японии), и у всех нас", - сказал Блинкен.
"НОАК объявила о семи зонах ограничений (морских и воздушных сообщений – ред.) в районе Тайваня и заявила о проведении серии учений в районе, которые продлятся до понедельника", - напомнил он. "Эти провокационные действия представляют собой серьезную эскалацию", - заявил госсекретарь США.
"Мы продолжим поддерживать Тайвань и поддерживать мир и стабильность. Министр Остин (министр обороны США Ллойд Остин – ред.) приказал авианосцу США "Рональд Рейган" оставаться в регионе, чтобы наблюдать за ситуацией", - подчеркнул Блинкен. "Мир увидит, что мы продолжаем поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу и проводить в жизнь наши общие цели на всем пространстве Индотихоокеанского региона. Этого ждет от нас регион: чтобы мы были стабильным и ответственным лидером", - добавил Блинкен.
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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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