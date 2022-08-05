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Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией - РИА Новости, 05.08.2022
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Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией
Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией - РИА Новости, 05.08.2022
Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией
Военные учения Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе представляют собой серьезную эскалацию напряженности, заявил в пятницу... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:07
2022-08-05T11:44
в мире
визит пелоси на тайвань
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
государственный департамент сша
энтони блинкен
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БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе представляют собой серьезную эскалацию напряженности, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге в Пномпене, где он принимает участие в многосторонних мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока.Госсекретарь США напомнил журналистам, что накануне в ходе учений НОАК запустила около 12 баллистических ракет в районе Тайваня, которые "упали в воду" к северо-востоку, востоку и юго-востоку от острова. "Япония сообщила, что пять из этих ракет приводнились в пределах эксклюзивной морской экономической зоны Японии, вызвав понятную серьезную озабоченность и у них (Японии), и у всех нас", - сказал Блинкен."НОАК объявила о семи зонах ограничений (морских и воздушных сообщений – ред.) в районе Тайваня и заявила о проведении серии учений в районе, которые продлятся до понедельника", - напомнил он. "Эти провокационные действия представляют собой серьезную эскалацию", - заявил госсекретарь США."Мы продолжим поддерживать Тайвань и поддерживать мир и стабильность. Министр Остин (министр обороны США Ллойд Остин – ред.) приказал авианосцу США "Рональд Рейган" оставаться в регионе, чтобы наблюдать за ситуацией", - подчеркнул Блинкен. "Мир увидит, что мы продолжаем поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу и проводить в жизнь наши общие цели на всем пространстве Индотихоокеанского региона. Этого ждет от нас регион: чтобы мы были стабильным и ответственным лидером", - добавил Блинкен.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
тайвань
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Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань
Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань
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в мире, визит пелоси на тайвань, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, государственный департамент сша, энтони блинкен
11:07 05.08.2022 (обновлено: 11:44 05.08.2022)
 
Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией

Госсекретарь США Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе представляют собой серьезную эскалацию напряженности, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге в Пномпене, где он принимает участие в многосторонних мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока.
Госсекретарь США напомнил журналистам, что накануне в ходе учений НОАК запустила около 12 баллистических ракет в районе Тайваня, которые "упали в воду" к северо-востоку, востоку и юго-востоку от острова. "Япония сообщила, что пять из этих ракет приводнились в пределах эксклюзивной морской экономической зоны Японии, вызвав понятную серьезную озабоченность и у них (Японии), и у всех нас", - сказал Блинкен.
"НОАК объявила о семи зонах ограничений (морских и воздушных сообщений – ред.) в районе Тайваня и заявила о проведении серии учений в районе, которые продлятся до понедельника", - напомнил он. "Эти провокационные действия представляют собой серьезную эскалацию", - заявил госсекретарь США.
"Мы продолжим поддерживать Тайвань и поддерживать мир и стабильность. Министр Остин (министр обороны США Ллойд Остин – ред.) приказал авианосцу США "Рональд Рейган" оставаться в регионе, чтобы наблюдать за ситуацией", - подчеркнул Блинкен. "Мир увидит, что мы продолжаем поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу и проводить в жизнь наши общие цели на всем пространстве Индотихоокеанского региона. Этого ждет от нас регион: чтобы мы были стабильным и ответственным лидером", - добавил Блинкен.
Рабочие на строительной площадке в пригороде Тайбэя - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 08:00
Китай затягивает песчаную петлю на шее Тайваня
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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В миреВизит Пелоси на ТайваньТайваньКитайСШАНародно-освободительная армия КитаяГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен
 
 
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