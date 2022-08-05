10:01 05.08.2022 (обновлено: 10:02 05.08.2022)
В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров
Глава МИД Лавров рассказал, что в Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Камбодже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Камбодже
ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита обсудили ситуацию вокруг Тайваня в контексте прошедшего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, было немало "искрящих заявлений", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи, которая прошла "на полях" "асеановской недели" в Камбодже.
"Сегодня, кстати, я об этом не упомянул, но сейчас могу об этом сказать, было немало искрящих заявлений, прежде всего, по поводу того, что происходит в районе Тайваньского пролива после визита Нэнси Пелоси. Были достаточно острые высказывания наших китайских партнеров, которых мы поддерживаем, и были встречные заявления США, Японии о том, что это не дело Китая и что декларированная политика принципа "одного Китая" отнюдь не означает, что надо спрашивать разрешение в Пекине, чтобы посещать Тайвань. Странная логика, конечно", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.