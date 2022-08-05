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В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022
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В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров
В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022
В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров
Министры иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита обсудили ситуацию вокруг Тайваня в контексте прошедшего визита спикера палаты представителей... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:01
2022-08-05T10:02
в мире
нэнси пелоси
си цзиньпин
китай
сша
тайвань
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита обсудили ситуацию вокруг Тайваня в контексте прошедшего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, было немало "искрящих заявлений", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи, которая прошла "на полях" "асеановской недели" в Камбодже."Сегодня, кстати, я об этом не упомянул, но сейчас могу об этом сказать, было немало искрящих заявлений, прежде всего, по поводу того, что происходит в районе Тайваньского пролива после визита Нэнси Пелоси. Были достаточно острые высказывания наших китайских партнеров, которых мы поддерживаем, и были встречные заявления США, Японии о том, что это не дело Китая и что декларированная политика принципа "одного Китая" отнюдь не означает, что надо спрашивать разрешение в Пекине, чтобы посещать Тайвань. Странная логика, конечно", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807219038.html
https://ria.ru/20220805/kitay-1807399119.html
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в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, китай, сша, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань
10:01 05.08.2022 (обновлено: 10:02 05.08.2022)
 
В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров

Глава МИД Лавров рассказал, что в Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Камбодже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Камбодже - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Камбодже
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита обсудили ситуацию вокруг Тайваня в контексте прошедшего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, было немало "искрящих заявлений", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи, которая прошла "на полях" "асеановской недели" в Камбодже.
"Сегодня, кстати, я об этом не упомянул, но сейчас могу об этом сказать, было немало искрящих заявлений, прежде всего, по поводу того, что происходит в районе Тайваньского пролива после визита Нэнси Пелоси. Были достаточно острые высказывания наших китайских партнеров, которых мы поддерживаем, и были встречные заявления США, Японии о том, что это не дело Китая и что декларированная политика принципа "одного Китая" отнюдь не означает, что надо спрашивать разрешение в Пекине, чтобы посещать Тайвань. Странная логика, конечно", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 13:51
Напряжение вокруг Тайваня было искусственно спровоцировано, заявил Песков
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
09:18
МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией
 
В миреНэнси ПелосиСи ЦзиньпинКитайСШАТайваньМИД КНРВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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