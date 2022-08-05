https://ria.ru/20220805/tayvan-1807405661.html

В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров

В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров - РИА Новости, 05.08.2022

В Камбодже было немало "искрящих" заявлений о Тайване, заявил Лавров

Министры иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита обсудили ситуацию вокруг Тайваня в контексте прошедшего визита спикера палаты представителей... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:01

2022-08-05T10:01

2022-08-05T10:02

в мире

нэнси пелоси

си цзиньпин

китай

сша

тайвань

мид кнр

визит пелоси на тайвань

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита обсудили ситуацию вокруг Тайваня в контексте прошедшего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, было немало "искрящих заявлений", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи, которая прошла "на полях" "асеановской недели" в Камбодже."Сегодня, кстати, я об этом не упомянул, но сейчас могу об этом сказать, было немало искрящих заявлений, прежде всего, по поводу того, что происходит в районе Тайваньского пролива после визита Нэнси Пелоси. Были достаточно острые высказывания наших китайских партнеров, которых мы поддерживаем, и были встречные заявления США, Японии о том, что это не дело Китая и что декларированная политика принципа "одного Китая" отнюдь не означает, что надо спрашивать разрешение в Пекине, чтобы посещать Тайвань. Странная логика, конечно", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807219038.html

https://ria.ru/20220805/kitay-1807399119.html

китай

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, китай, сша, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань