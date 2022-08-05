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Число пострадавших при пожаре в тайском ночном клубе увеличилось до сорока - РИА Новости, 05.08.2022
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Туризм
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Число пострадавших при пожаре в тайском ночном клубе увеличилось до сорока
Число пострадавших при пожаре в тайском ночном клубе увеличилось до сорока - РИА Новости, 05.08.2022
Число пострадавших при пожаре в тайском ночном клубе увеличилось до сорока
Число пострадавших при пожаре в ночном клубе Mountain B в городе Саттахип увеличилось до 40 человек, сообщило в соцсетях отделение Добровольной организации... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:36
2022-08-05T11:36
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БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в ночном клубе Mountain B в городе Саттахип увеличилось до 40 человек, сообщило в соцсетях отделение Добровольной организации спасателей Таиланда "Саванг Рочана".По сведениям спасателей, которые работали на пожаре и доставляли людей в больницы, сильные ожоги получили 14 человек, травмы средней тяжести и легкие – 26.Среди тяжелораненых есть два иностранца — 26-летний гражданин Лаоса и 24-летний турист из Вьетнама, все остальные — тайцы.Уточняется, что количество погибших остается прежним — 13 человек: девять мужчин и четыре женщины в возрасте от 17 до 49 лет. Все они граждане королевства. По информации газеты "Тхаи Рат", свидетели сообщили полиции о двух небольших взрывах, произошедших один за другим в районе стойки диджея в зале недавно открытого ночного клуба Mountain B. Пожар мгновенно распространился на звукоизоляционный материал, которым здание было полностью обшито изнутри. Возгорание оказалось таким сильным и быстрым, что люди, находившиеся на танцполе, потеряли ориентацию в пространстве и не сразу смогли найти выход.
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лаос, вьетнам, таиланд, новости - туризм, туризм, туристы
11:36 05.08.2022
 
Число пострадавших при пожаре в тайском ночном клубе увеличилось до сорока

Число пострадавших в сгоревшем ночном клубе в Таиланде увеличилось до 40 при 13 погибших

© Depositphotos / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Depositphotos / AlexGukBO
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в ночном клубе Mountain B в городе Саттахип увеличилось до 40 человек, сообщило в соцсетях отделение Добровольной организации спасателей Таиланда "Саванг Рочана".
По сведениям спасателей, которые работали на пожаре и доставляли людей в больницы, сильные ожоги получили 14 человек, травмы средней тяжести и легкие – 26.
Среди тяжелораненых есть два иностранца — 26-летний гражданин Лаоса и 24-летний турист из Вьетнама, все остальные — тайцы.
Уточняется, что количество погибших остается прежним — 13 человек: девять мужчин и четыре женщины в возрасте от 17 до 49 лет. Все они граждане королевства.
По информации газеты "Тхаи Рат", свидетели сообщили полиции о двух небольших взрывах, произошедших один за другим в районе стойки диджея в зале недавно открытого ночного клуба Mountain B. Пожар мгновенно распространился на звукоизоляционный материал, которым здание было полностью обшито изнутри. Возгорание оказалось таким сильным и быстрым, что люди, находившиеся на танцполе, потеряли ориентацию в пространстве и не сразу смогли найти выход.
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