https://ria.ru/20220805/tailand-1807408465.html

Число пострадавших при пожаре в тайском ночном клубе увеличилось до сорока

Число пострадавших при пожаре в тайском ночном клубе увеличилось до сорока - РИА Новости, 05.08.2022

Число пострадавших при пожаре в тайском ночном клубе увеличилось до сорока

Число пострадавших при пожаре в ночном клубе Mountain B в городе Саттахип увеличилось до 40 человек, сообщило в соцсетях отделение Добровольной организации... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:36

2022-08-05T11:36

2022-08-05T11:36

туризм

лаос

вьетнам

таиланд

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fcbced3d91766dca78a0b5770c08efe.jpg

БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в ночном клубе Mountain B в городе Саттахип увеличилось до 40 человек, сообщило в соцсетях отделение Добровольной организации спасателей Таиланда "Саванг Рочана".По сведениям спасателей, которые работали на пожаре и доставляли людей в больницы, сильные ожоги получили 14 человек, травмы средней тяжести и легкие – 26.Среди тяжелораненых есть два иностранца — 26-летний гражданин Лаоса и 24-летний турист из Вьетнама, все остальные — тайцы.Уточняется, что количество погибших остается прежним — 13 человек: девять мужчин и четыре женщины в возрасте от 17 до 49 лет. Все они граждане королевства. По информации газеты "Тхаи Рат", свидетели сообщили полиции о двух небольших взрывах, произошедших один за другим в районе стойки диджея в зале недавно открытого ночного клуба Mountain B. Пожар мгновенно распространился на звукоизоляционный материал, которым здание было полностью обшито изнутри. Возгорание оказалось таким сильным и быстрым, что люди, находившиеся на танцполе, потеряли ориентацию в пространстве и не сразу смогли найти выход.

https://ria.ru/20220805/turtsiya-1807289323.html

лаос

вьетнам

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

лаос, вьетнам, таиланд, новости - туризм, туризм, туристы