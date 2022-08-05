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При пожаре в ночном клубе в Таиланде погибли 13 человек

При пожаре в ночном клубе в Таиланде погибли 13 человек - РИА Новости, 05.08.2022

При пожаре в ночном клубе в Таиланде погибли 13 человек

Полиция Таиланда сообщила о 13 погибших и 35 раненых в результате пожара в ночном клубе в провинции Чонбури на востоке страны, по предварительным данным,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T04:19

2022-08-05T04:19

2022-08-05T09:57

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция Таиланда сообщила о 13 погибших и 35 раненых в результате пожара в ночном клубе в провинции Чонбури на востоке страны, по предварительным данным, иностранцев среди них нет.Полковник полиции Вуттипонг Сомджай сообщил, что пожар начался в час ночи в пятницу (21.00 в четверг мск) в клубе Mountain B.По его словам, в списке жертв пожара пока числятся только граждане Таиланда, передает агентство Рейтер.

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в мире, таиланд, новости, новости - туризм