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При пожаре в ночном клубе в Таиланде погибли 13 человек
При пожаре в ночном клубе в Таиланде погибли 13 человек - РИА Новости, 05.08.2022
При пожаре в ночном клубе в Таиланде погибли 13 человек
Полиция Таиланда сообщила о 13 погибших и 35 раненых в результате пожара в ночном клубе в провинции Чонбури на востоке страны, по предварительным данным,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T04:19
2022-08-05T04:19
2022-08-05T09:57
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция Таиланда сообщила о 13 погибших и 35 раненых в результате пожара в ночном клубе в провинции Чонбури на востоке страны, по предварительным данным, иностранцев среди них нет.Полковник полиции Вуттипонг Сомджай сообщил, что пожар начался в час ночи в пятницу (21.00 в четверг мск) в клубе Mountain B.По его словам, в списке жертв пожара пока числятся только граждане Таиланда, передает агентство Рейтер.
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в мире, таиланд, новости, новости - туризм
04:19 05.08.2022 (обновлено: 09:57 05.08.2022)
При пожаре в ночном клубе в Таиланде погибли 13 человек
В Таиланде в результате пожара в ночном клубе погибли 13 человек, 35 ранено