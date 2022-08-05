https://ria.ru/20220805/sunak-1807376351.html
Симпатии зрителей на теледебатах в Британии завоевал Риши Сунак
Симпатии зрителей на теледебатах в Британии завоевал Риши Сунак - РИА Новости, 05.08.2022
Симпатии зрителей на теледебатах в Британии завоевал Риши Сунак
Явное большинство зрителей, следивших за ходом теледебатов из студии телеканала Sky News вечером в четверг, поддержали кандидатуру экс-минфина Британии Риши... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T00:41
2022-08-05T00:41
2022-08-05T05:11
в мире
риши сунак
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Явное большинство зрителей, следивших за ходом теледебатов из студии телеканала Sky News вечером в четверг, поддержали кандидатуру экс-минфина Британии Риши Сунака на место премьера, а не главу МИД Лиз Трасс.Ведущая телеканала по окончании дебатов попросила зрителей поочередно поднять руки в ответ на вопрос, кого они видят в качестве премьера страны: Сунака или Трасс. Подавляющее большинство проголосовало за экс-главу минфина."Мне кажется, Риши Сунак был для вас намного убедительнее, чем Лиз Трасс", - констатировала ведущая победу Сунака на дебатах.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220803/britaniya-1806811721.html
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в мире, риши сунак, лиз трасс, борис джонсон, великобритания
00:41 05.08.2022 (обновлено: 05:11 05.08.2022)
Симпатии зрителей на теледебатах в Британии завоевал Риши Сунак
Зрители теледебатов на Sky News поддержали Риши Сунака как кандидата в премьеры Британии
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Явное большинство зрителей, следивших за ходом теледебатов из студии телеканала Sky News вечером в четверг, поддержали
кандидатуру экс-минфина Британии Риши Сунака на место премьера, а не главу МИД Лиз Трасс.
Ведущая телеканала по окончании дебатов попросила зрителей поочередно поднять руки в ответ на вопрос, кого они видят в качестве премьера страны: Сунака или Трасс. Подавляющее большинство проголосовало за экс-главу минфина.
"Мне кажется, Риши Сунак
был для вас намного убедительнее, чем Лиз Трасс
", - констатировала ведущая победу Сунака на дебатах.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух финалистов выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон
, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании
.