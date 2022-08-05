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СМИ: Болгарию замучил "рублевый страх"

СМИ: Болгарию замучил "рублевый страх" - РИА Новости, 05.08.2022

СМИ: Болгарию замучил "рублевый страх"

Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях, пишет в статье для портала Dir.bg Виктор Стефанов. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:01

2022-08-05T02:01

2022-08-05T03:59

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях, пишет в статье для портала Dir.bg Виктор Стефанов.Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".Однако, по мнению автора статьи, "если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен".При этом Центробанк России заверил, что возможные нарушения платежей, вызванные сделками "Газпромбанк", не должны привести к запрету на экспорт, если покупатель "добросовестно" и в соответствии с правилами произвел своевременную оплату в рублях.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. Согласно заявлению председателя совета директоров компании "Булгаргаз" Ивана Топчийски, официальная София продолжает переговоры с Москвой, вероятность возобновления поставок сырья есть.Представили деловых кругов Болгарии, в свою очередь, призвали власти срочно возобновить поставки газа.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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болгария, россия, газпромбанк, газпром, московская биржа, природный газ, в мире