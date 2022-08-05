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СМИ: Болгарию замучил "рублевый страх" - РИА Новости, 05.08.2022
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СМИ: Болгарию замучил "рублевый страх"
СМИ: Болгарию замучил "рублевый страх" - РИА Новости, 05.08.2022
СМИ: Болгарию замучил "рублевый страх"
Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях, пишет в статье для портала Dir.bg Виктор Стефанов. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:01
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болгария
россия
газпромбанк
газпром
московская биржа
природный газ
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях, пишет в статье для портала Dir.bg Виктор Стефанов.Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".Однако, по мнению автора статьи, "если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен".При этом Центробанк России заверил, что возможные нарушения платежей, вызванные сделками "Газпромбанк", не должны привести к запрету на экспорт, если покупатель "добросовестно" и в соответствии с правилами произвел своевременную оплату в рублях.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. Согласно заявлению председателя совета директоров компании "Булгаргаз" Ивана Топчийски, официальная София продолжает переговоры с Москвой, вероятность возобновления поставок сырья есть.Представили деловых кругов Болгарии, в свою очередь, призвали власти срочно возобновить поставки газа.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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болгария, россия, газпромбанк, газпром, московская биржа, природный газ, в мире
02:01 05.08.2022 (обновлено: 03:59 05.08.2022)
 
СМИ: Болгарию замучил "рублевый страх"

Dir.bg указал на опасения властей Болгарии платить России за газ в рублях

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится оплачивать сырье в рублях, пишет в статье для портала Dir.bg Виктор Стефанов.
Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
Однако, по мнению автора статьи, "если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, "Газпром экспорт" запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен".
При этом Центробанк России заверил, что возможные нарушения платежей, вызванные сделками "Газпромбанк", не должны привести к запрету на экспорт, если покупатель "добросовестно" и в соответствии с правилами произвел своевременную оплату в рублях.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. Согласно заявлению председателя совета директоров компании "Булгаргаз" Ивана Топчийски, официальная София продолжает переговоры с Москвой, вероятность возобновления поставок сырья есть.
Представили деловых кругов Болгарии, в свою очередь, призвали власти срочно возобновить поставки газа.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
БолгарияРоссияГазпромбанкГазпромМосковская биржаПриродный газВ мире
 
 
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