15:17 05.08.2022 (обновлено: 16:24 05.08.2022)
Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово"
Источник: ученого-физика из Сибирского отделения РАН Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово"
© Фото : ИТПМ СО РАНДиректор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк
Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк с пятницы находится в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
Ранее по делу о госизмене был арестован его коллега, главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.
По данным на сайте Института ТПМ СО РАН, Шиплюк, в частности, занимался проектом по "фундаментальным проблемам аэротермодинамики высокоскоростных летательных аппаратов".
По данным из открытых источников, Шиплюк является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и гиперзвука. До назначения директором института был заведующим лабораторией гиперзвуковых технологий.
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