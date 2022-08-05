https://ria.ru/20220805/shiplyuk-1807535997.html

Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово"

Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 05.08.2022

Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово"

Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк с пятницы находится в СИЗО... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:17

2022-08-05T15:17

2022-08-05T16:24

происшествия

россия

российская академия наук

александр шиплюк

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк с пятницы находится в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."Сегодня Шиплюк помещен в "Лефортово", - сказал собеседник агентства, отказавшись уточнять другие подробности, в частности вменяемую ученому статью УК РФ.Ранее по делу о госизмене был арестован его коллега, главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.По данным на сайте Института ТПМ СО РАН, Шиплюк, в частности, занимался проектом по "фундаментальным проблемам аэротермодинамики высокоскоростных летательных аппаратов".По данным из открытых источников, Шиплюк является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и гиперзвука. До назначения директором института был заведующим лабораторией гиперзвуковых технологий.

https://ria.ru/20220128/gosizmena-1769923160.html

https://ria.ru/20211227/uchenyy-1765666909.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, российская академия наук, александр шиплюк