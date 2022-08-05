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Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 05.08.2022
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Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово"
Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово" - РИА Новости, 05.08.2022
Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово"
Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк с пятницы находится в СИЗО... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:17
2022-08-05T16:24
происшествия
россия
российская академия наук
александр шиплюк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк с пятницы находится в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."Сегодня Шиплюк помещен в "Лефортово", - сказал собеседник агентства, отказавшись уточнять другие подробности, в частности вменяемую ученому статью УК РФ.Ранее по делу о госизмене был арестован его коллега, главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.По данным на сайте Института ТПМ СО РАН, Шиплюк, в частности, занимался проектом по "фундаментальным проблемам аэротермодинамики высокоскоростных летательных аппаратов".По данным из открытых источников, Шиплюк является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и гиперзвука. До назначения директором института был заведующим лабораторией гиперзвуковых технологий.
https://ria.ru/20220128/gosizmena-1769923160.html
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происшествия, россия, российская академия наук, александр шиплюк
15:17 05.08.2022 (обновлено: 16:24 05.08.2022)
 
Ученого-физика Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово"

Источник: ученого-физика из Сибирского отделения РАН Шиплюка поместили в СИЗО "Лефортово"

© Фото : ИТПМ СО РАНДиректор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк
Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : ИТПМ СО РАН
Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк с пятницы находится в СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Сегодня Шиплюк помещен в "Лефортово", - сказал собеседник агентства, отказавшись уточнять другие подробности, в частности вменяемую ученому статью УК РФ.
Президент Арктической академии наук Валерий Митько - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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Ранее по делу о госизмене был арестован его коллега, главный научный сотрудник института Анатолий Маслов.
По данным на сайте Института ТПМ СО РАН, Шиплюк, в частности, занимался проектом по "фундаментальным проблемам аэротермодинамики высокоскоростных летательных аппаратов".
По данным из открытых источников, Шиплюк является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и гиперзвука. До назначения директором института был заведующим лабораторией гиперзвуковых технологий.
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ПроисшествияРоссияРоссийская академия наукАлександр Шиплюк
 
 
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