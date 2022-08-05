17:56 05.08.2022 (обновлено: 21:50 05.08.2022)
Сальдо перевезут на лечение в НИИ Склифосовского
Главу Херсонской ВГА Сальдо перевезут на лечение в НИИ Склифосовского
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского
Медицинский работник в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо перевезут в Москву в НИИ Склифосовского в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба региональных властей.
"В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.
Борт с Сальдо вылетит из Симферополя.
Глава региона вечером в четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, причиной ухудшения самочувствия, предварительно, стали осложнения после COVID-19.