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Сальдо перевезут на лечение в НИИ Склифосовского

Сальдо перевезут на лечение в НИИ Склифосовского - РИА Новости, 05.08.2022

Сальдо перевезут на лечение в НИИ Склифосовского

Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо перевезут в Москву в НИИ Склифосовского в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:56

2022-08-05T17:56

2022-08-05T21:50

владимир сальдо

херсонская область

сергей елисеев

общество

москва

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо перевезут в Москву в НИИ Склифосовского в связи с состоянием здоровья, сообщила пресс-служба региональных властей.Борт с Сальдо вылетит из Симферополя.Глава региона вечером в четверг сообщил, что по настоянию врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. По его словам, причиной ухудшения самочувствия, предварительно, стали осложнения после COVID-19.

https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801718244.html

херсонская область

москва

симферополь

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Кирилл Волков

владимир сальдо, херсонская область , сергей елисеев, общество, москва, симферополь