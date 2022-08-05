https://ria.ru/20220805/sady-1807496581.html

Темрезов: в Карачаево-Черкесии расширят площади высадки персиковых садов

Темрезов: в Карачаево-Черкесии расширят площади высадки персиковых садов - РИА Новости, 05.08.2022

Темрезов: в Карачаево-Черкесии расширят площади высадки персиковых садов

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о расширении площадей высадки персиковых садов в целях планомерного увеличения урожайности. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:55

2022-08-05T13:55

2022-08-05T13:55

карачаево-черкесская республика

фрукты

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 5 авг – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о расширении площадей высадки персиковых садов в целях планомерного увеличения урожайности.Об этом он сообщил в социальных сетях. По словам главы региона, первый персиковый сад площадью один гектар в республике был заложен в 2020 году и дает порядка 10-15 килограммов плодов с одного деревца. Деревья растут без применения каких-либо химических удобрений и собираются вручную."В этом году собрано в три раза больше урожая, чем в минувшем. Всего планируется собрать около 10 тонн персиков. Изначально персики в регионе начали выращивать в экспериментально, но теперь пора переходить на промышленное производство. Уже ведутся работы по поиску нового участка для закладки большого персикового сада", - написал Темрезов.Проект "Сады Карачаево-Черкесии" реализуется в КЧР с 2017 года. Произведена высадка деревьев на площади более 800 гектаров, в 2022 году запланирована закладка садов на площади 250 гектаров.

https://ria.ru/20220719/trassy-1803421327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фрукты, рашид темрезов