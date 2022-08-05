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Темрезов: в Карачаево-Черкесии расширят площади высадки персиковых садов - РИА Новости, 05.08.2022
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Темрезов: в Карачаево-Черкесии расширят площади высадки персиковых садов
Темрезов: в Карачаево-Черкесии расширят площади высадки персиковых садов - РИА Новости, 05.08.2022
Темрезов: в Карачаево-Черкесии расширят площади высадки персиковых садов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о расширении площадей высадки персиковых садов в целях планомерного увеличения урожайности. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:55
2022-08-05T13:55
карачаево-черкесская республика
фрукты
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 5 авг – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о расширении площадей высадки персиковых садов в целях планомерного увеличения урожайности.Об этом он сообщил в социальных сетях. По словам главы региона, первый персиковый сад площадью один гектар в республике был заложен в 2020 году и дает порядка 10-15 килограммов плодов с одного деревца. Деревья растут без применения каких-либо химических удобрений и собираются вручную."В этом году собрано в три раза больше урожая, чем в минувшем. Всего планируется собрать около 10 тонн персиков. Изначально персики в регионе начали выращивать в экспериментально, но теперь пора переходить на промышленное производство. Уже ведутся работы по поиску нового участка для закладки большого персикового сада", - написал Темрезов.Проект "Сады Карачаево-Черкесии" реализуется в КЧР с 2017 года. Произведена высадка деревьев на площади более 800 гектаров, в 2022 году запланирована закладка садов на площади 250 гектаров.
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фрукты, рашид темрезов
13:55 05.08.2022
 

Темрезов: в Карачаево-Черкесии расширят площади высадки персиковых садов

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
 Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 5 авг – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о расширении площадей высадки персиковых садов в целях планомерного увеличения урожайности.
Об этом он сообщил в социальных сетях. По словам главы региона, первый персиковый сад площадью один гектар в республике был заложен в 2020 году и дает порядка 10-15 килограммов плодов с одного деревца. Деревья растут без применения каких-либо химических удобрений и собираются вручную.
Дорожные работы по расширению трассы в Карачаево-Черкесской республике - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 12:36Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР расширили более 25 километров трасс
"В этом году собрано в три раза больше урожая, чем в минувшем. Всего планируется собрать около 10 тонн персиков. Изначально персики в регионе начали выращивать в экспериментально, но теперь пора переходить на промышленное производство. Уже ведутся работы по поиску нового участка для закладки большого персикового сада", - написал Темрезов.
Проект "Сады Карачаево-Черкесии" реализуется в КЧР с 2017 года. Произведена высадка деревьев на площади более 800 гектаров, в 2022 году запланирована закладка садов на площади 250 гектаров.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликафруктыРашид Темрезов
 
 
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