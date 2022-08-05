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Профессор МГУ назвал бесовство общечеловеческой чертой - РИА Новости, 05.08.2022
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Профессор МГУ назвал бесовство общечеловеческой чертой
Профессор МГУ назвал бесовство общечеловеческой чертой - РИА Новости, 05.08.2022
Профессор МГУ назвал бесовство общечеловеческой чертой
"Бесы" Достоевского - это не только революционеры, а бесовство - общечеловеческая черта, которая может порождать революционеров, считает основатель Фонда... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:29
2022-08-05T08:42
рсфср
омск
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Ольга Липич. "Бесы" Достоевского - это не только революционеры, а бесовство - общечеловеческая черта, которая может порождать революционеров, считает основатель Фонда Достоевского, профессор МГУ им. Ломоносова, филолог Игорь Волгин."Бесы" – это, конечно же, не только революционеры. Да, в сущности, какие они революционеры-подпольщики, там же все очень иронически изображено, тот же Петр Верховенский. Но бесовство – это черта общечеловеческая. Черта, имеющая отношение к разным ситуациям: и к революции, и к контрреволюции, и ко многому другому. К тому началу в человеке, которое угрожает самому его существованию", - сказал Волгин в интервью РИА Новости.Он привел анекдот, когда Анатолий Луначарский (революционер и первый нарком просвещения РСФСР – прим.) объявил, что советское правительство собирается поставить памятник Достоевскому. "А что вы напишите на памятнике? - вопросил наркома один старый профессор. - Может быть, сделаете такую надпись: "Федору Михайловичу Достоевскому от благодарных бесов". Так что бесы - явление глобальное и, увы, повторяющееся", - заключил Волгин.В конце июля во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь прошли Дни Достоевского. В рамках мероприятия был заложен камень будущего памятника Достоевскому, он был привезен из Омска - с места каторги писателя. 11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20200422/1570407242.html
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рсфср, омск, общество
08:29 05.08.2022 (обновлено: 08:42 05.08.2022)
 
Профессор МГУ назвал бесовство общечеловеческой чертой

Профессор МГУ Волгин: бесовство — общечеловеческая черта, которая порождает революционеров

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДемонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
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Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Ольга Липич. "Бесы" Достоевского - это не только революционеры, а бесовство - общечеловеческая черта, которая может порождать революционеров, считает основатель Фонда Достоевского, профессор МГУ им. Ломоносова, филолог Игорь Волгин.
"Бесы" – это, конечно же, не только революционеры. Да, в сущности, какие они революционеры-подпольщики, там же все очень иронически изображено, тот же Петр Верховенский. Но бесовство – это черта общечеловеческая. Черта, имеющая отношение к разным ситуациям: и к революции, и к контрреволюции, и ко многому другому. К тому началу в человеке, которое угрожает самому его существованию", - сказал Волгин в интервью РИА Новости.
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Он привел анекдот, когда Анатолий Луначарский (революционер и первый нарком просвещения РСФСР – прим.) объявил, что советское правительство собирается поставить памятник Достоевскому. "А что вы напишите на памятнике? - вопросил наркома один старый профессор. - Может быть, сделаете такую надпись: "Федору Михайловичу Достоевскому от благодарных бесов". Так что бесы - явление глобальное и, увы, повторяющееся", - заключил Волгин.
В конце июля во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь прошли Дни Достоевского. В рамках мероприятия был заложен камень будущего памятника Достоевскому, он был привезен из Омска - с места каторги писателя. 11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.
Читайте полный текст интервью >>
Основатель Фонда Достоевского, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Волгин - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
08:00Религия
Профессор Игорь Волгин: пророчества Достоевского о судьбе России сбываются
 
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