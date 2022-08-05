https://ria.ru/20220805/revolyutsionery-1807394348.html

Профессор МГУ назвал бесовство общечеловеческой чертой

Профессор МГУ назвал бесовство общечеловеческой чертой - РИА Новости, 05.08.2022

Профессор МГУ назвал бесовство общечеловеческой чертой

"Бесы" Достоевского - это не только революционеры, а бесовство - общечеловеческая черта, которая может порождать революционеров, считает основатель Фонда... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:29

2022-08-05T08:29

2022-08-05T08:42

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Ольга Липич. "Бесы" Достоевского - это не только революционеры, а бесовство - общечеловеческая черта, которая может порождать революционеров, считает основатель Фонда Достоевского, профессор МГУ им. Ломоносова, филолог Игорь Волгин."Бесы" – это, конечно же, не только революционеры. Да, в сущности, какие они революционеры-подпольщики, там же все очень иронически изображено, тот же Петр Верховенский. Но бесовство – это черта общечеловеческая. Черта, имеющая отношение к разным ситуациям: и к революции, и к контрреволюции, и ко многому другому. К тому началу в человеке, которое угрожает самому его существованию", - сказал Волгин в интервью РИА Новости.Он привел анекдот, когда Анатолий Луначарский (революционер и первый нарком просвещения РСФСР – прим.) объявил, что советское правительство собирается поставить памятник Достоевскому. "А что вы напишите на памятнике? - вопросил наркома один старый профессор. - Может быть, сделаете такую надпись: "Федору Михайловичу Достоевскому от благодарных бесов". Так что бесы - явление глобальное и, увы, повторяющееся", - заключил Волгин.В конце июля во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь прошли Дни Достоевского. В рамках мероприятия был заложен камень будущего памятника Достоевскому, он был привезен из Омска - с места каторги писателя. 11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20200422/1570407242.html

https://ria.ru/20220805/dostoevskiy-1807365741.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рсфср, омск, общество