"Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц
"Ростех" разработал систему Orni для защиты пассажирских самолетов от птиц
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц Orni, способную отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 километра, говорится в релизе госкорпорации.
Одним из самых громких случаев столкновения пассажирских самолетов с птицами за последние годы стал инцидент в подмосковном аэропорту "Жуковский" в 2019 году. Лайнер "Уральских авиалиний" 15 августа 2019 года был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек. Самолет сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал систему орнитологической безопасности полетов для аэропортов - Orni. Она способна отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 километра", - говорится в сообщении.
Как уточняется, оборудование успешно прошло тестовую эксплуатацию в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Orni включает подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную от одного до четырех пассивными когерентными локаторами, а также подсистему сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, которые отпугивают птиц, оказавшихся в опасной для полетов зоне. Устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолетов и аэропортов.
Комплекс получил программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все полеты птиц, а также контролирует работу подсистем и обменивается информацией с другими службами аэропорта. Вся работа Orni ведется в автоматическом режиме. В составе "Ростеха" разработку ведет предприятие холдинга "Росэлектроника" - НИИ "Вектор".
"По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт. Наша новая система с высокой точностью отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их во время взлетов и посадок самолетов", - сказал директор по коммерческой деятельности НИИ "Вектор" Андрей Сорокин.
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