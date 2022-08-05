https://ria.ru/20220805/ptitsy-1807488233.html

"Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц

"Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц - РИА Новости, 05.08.2022

"Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц

"Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц Orni, способную отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 километра,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:34

2022-08-05T13:34

2022-08-05T13:34

наука

санкт-петербург

ростех

российская электроника

уральские авиалинии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц Orni, способную отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 километра, говорится в релизе госкорпорации.Одним из самых громких случаев столкновения пассажирских самолетов с птицами за последние годы стал инцидент в подмосковном аэропорту "Жуковский" в 2019 году. Лайнер "Уральских авиалиний" 15 августа 2019 года был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек. Самолет сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал систему орнитологической безопасности полетов для аэропортов - Orni. Она способна отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 километра", - говорится в сообщении.Как уточняется, оборудование успешно прошло тестовую эксплуатацию в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Orni включает подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную от одного до четырех пассивными когерентными локаторами, а также подсистему сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, которые отпугивают птиц, оказавшихся в опасной для полетов зоне. Устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолетов и аэропортов.Комплекс получил программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все полеты птиц, а также контролирует работу подсистем и обменивается информацией с другими службами аэропорта. Вся работа Orni ведется в автоматическом режиме. В составе "Ростеха" разработку ведет предприятие холдинга "Росэлектроника" - НИИ "Вектор"."По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт. Наша новая система с высокой точностью отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их во время взлетов и посадок самолетов", - сказал директор по коммерческой деятельности НИИ "Вектор" Андрей Сорокин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/titan-1783350881.html

https://ria.ru/20220802/rostekh-1806637015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, ростех, российская электроника, уральские авиалинии