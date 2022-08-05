https://ria.ru/20220805/prigovor-1807387358.html

Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей

Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей - РИА Новости, 05.08.2022

Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей

США развернули настоящую "охоту" на россиян за границей, об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя критику со стороны Штатов приговора в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T06:29

2022-08-05T06:29

2022-08-05T10:13

в мире

сша

россия

бриттни грайнер

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США развернули настоящую "охоту" на россиян за границей, об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя критику со стороны Штатов приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер.Дипломаты указали, что ряд американских чиновников и общественных организаций, критикующих решение российского суда, передергивают факты и искажают информацию. В этой связи дипломаты напомнили, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста российских граждан.В посольстве подчеркнули, что решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства.В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом в миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Белый дом назвал решение суда неприемлемым, потребовав освободить баскетболистку. Власти США сообщили, что продолжат работать над возвращением Грайнер и Уилана в страну как можно раньше.

https://ria.ru/20220804/sochuvstvie-1807371416.html

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в мире, сша, россия, бриттни грайнер