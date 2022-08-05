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Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей
Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей - РИА Новости, 05.08.2022
Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей
США развернули настоящую "охоту" на россиян за границей, об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя критику со стороны Штатов приговора в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:29
2022-08-05T06:29
2022-08-05T10:13
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США развернули настоящую "охоту" на россиян за границей, об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя критику со стороны Штатов приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер.Дипломаты указали, что ряд американских чиновников и общественных организаций, критикующих решение российского суда, передергивают факты и искажают информацию. В этой связи дипломаты напомнили, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста российских граждан.В посольстве подчеркнули, что решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства.В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом в миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Белый дом назвал решение суда неприемлемым, потребовав освободить баскетболистку. Власти США сообщили, что продолжат работать над возвращением Грайнер и Уилана в страну как можно раньше.
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в мире, сша, россия, бриттни грайнер
06:29 05.08.2022 (обновлено: 10:13 05.08.2022)
Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей
Посольство в США заявило более чем о 50 случаях задержания россиян за границей с 2008 года
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США развернули настоящую "охоту" на россиян за границей, об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя критику со стороны Штатов приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Дипломаты указали, что ряд американских чиновников и общественных организаций, критикующих решение российского суда, передергивают факты и искажают информацию. В этой связи дипломаты напомнили, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста российских граждан.
"Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев. Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую", - говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства.
В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом в миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Белый дом назвал решение суда неприемлемым, потребовав освободить баскетболистку. Власти США сообщили, что продолжат работать над возвращением Грайнер и Уилана в страну как можно раньше.