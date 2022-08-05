https://ria.ru/20220805/pozhar-1807655909.html

В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар

В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар - РИА Новости, 05.08.2022

В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар

Лесной пожар в национальном парке "Югыд ва" в Коми ликвидирован в пятницу вечером, сообщила глава республиканского министерства экономического развития и... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:29

2022-08-05T21:29

2022-08-05T21:46

юнеско

югыд ва (национальный парк)

республика коми

происшествия

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

суздаль

владимир

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Лесной пожар в национальном парке "Югыд ва" в Коми ликвидирован в пятницу вечером, сообщила глава республиканского министерства экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.По данным Авиалесохраны, 5 августа в Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действовал пожар в 50 гектаров, возникший еще 30 июля. Как сообщали в Рослесхозе, его причиной, по предварительным данным, могла стать гроза."В 20.30 ликвидирован лесной пожар в национальном парке "Югыд Ва" на площади 50 га. Благодарю всех принимавших участие в тушении пожара за оперативность", - написала Ахмеева в своем Telegram-канале.Национальный парк "Югыд ва" создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником он стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми". Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в североевропейском регионе.В России под охраной ЮНЕСКО находится 30 объектов. Среди них Московский Кремль, исторический центр Новгорода, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, озеро Байкал, Алтайские горы и леса на территории Коми.

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

https://ria.ru/20220805/pozhary-1807377324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юнеско, югыд ва (национальный парк), республика коми, происшествия, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), суздаль, владимир