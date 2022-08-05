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В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар - РИА Новости, 05.08.2022
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В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар
В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар - РИА Новости, 05.08.2022
В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар
Лесной пожар в национальном парке "Югыд ва" в Коми ликвидирован в пятницу вечером, сообщила глава республиканского министерства экономического развития и... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:29
2022-08-05T21:46
юнеско
югыд ва (национальный парк)
республика коми
происшествия
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
суздаль
владимир
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Лесной пожар в национальном парке "Югыд ва" в Коми ликвидирован в пятницу вечером, сообщила глава республиканского министерства экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.По данным Авиалесохраны, 5 августа в Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действовал пожар в 50 гектаров, возникший еще 30 июля. Как сообщали в Рослесхозе, его причиной, по предварительным данным, могла стать гроза."В 20.30 ликвидирован лесной пожар в национальном парке "Югыд Ва" на площади 50 га. Благодарю всех принимавших участие в тушении пожара за оперативность", - написала Ахмеева в своем Telegram-канале.Национальный парк "Югыд ва" создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником он стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми". Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в североевропейском регионе.В России под охраной ЮНЕСКО находится 30 объектов. Среди них Московский Кремль, исторический центр Новгорода, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, озеро Байкал, Алтайские горы и леса на территории Коми.
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юнеско, югыд ва (национальный парк), республика коми, происшествия, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), суздаль, владимир
21:29 05.08.2022 (обновлено: 21:46 05.08.2022)
 
В нацпарке "Югыд ва" в Коми потушили лесной пожар

Лесной пожар в нацпарке "Югыд ва" в Коми, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, потушили

CC BY-SA 3.0 / Цимбалистый Дмитрий Петрович / Река Кожим Река Кожим — северная граница "Югыд ва"
Река Кожим — северная граница Югыд ва - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Цимбалистый Дмитрий Петрович / Река Кожим
Река Кожим — северная граница "Югыд ва". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Лесной пожар в национальном парке "Югыд ва" в Коми ликвидирован в пятницу вечером, сообщила глава республиканского министерства экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.
По данным Авиалесохраны, 5 августа в Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действовал пожар в 50 гектаров, возникший еще 30 июля. Как сообщали в Рослесхозе, его причиной, по предварительным данным, могла стать гроза.
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"В 20.30 ликвидирован лесной пожар в национальном парке "Югыд Ва" на площади 50 га. Благодарю всех принимавших участие в тушении пожара за оперативность", - написала Ахмеева в своем Telegram-канале.
Национальный парк "Югыд ва" создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником он стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми". Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в североевропейском регионе.
В России под охраной ЮНЕСКО находится 30 объектов. Среди них Московский Кремль, исторический центр Новгорода, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, озеро Байкал, Алтайские горы и леса на территории Коми.
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ЮНЕСКОЮгыд ва (национальный парк)Республика КомиПроисшествияРоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)СуздальВладимир
 
 
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