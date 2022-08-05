Рейтинг@Mail.ru
В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/pozhar-1807581262.html
В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО
В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 05.08.2022
В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО
В республике Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действует пожар в 50 гектаров,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:01
2022-08-05T19:28
республика коми
россия
москва
юнеско
greenpeace
югыд ва (национальный парк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83937/53/839375330_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d21e6b11279810af71cf6fb460313259.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В республике Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действует пожар в 50 гектаров, сообщили на официальном сайте "Авиалесохраны"."На полночь по Москве 5 августа, действует один пожар на землях национального парка "Югыд ва" в Республике Коми. Огнем пройдено 50 гектаров", - говорится в сводке."Гринпис России" заявил, что его представители отправились в республику, чтобы помочь в тушении пожара сотрудникам нацпарка в составе сводного отряда, в который войдут инспекторы других особо охраняемых территорий и добровольцы."Предположительно, пожар возник 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, а его причиной, по мнению "Гринпис", стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка. Несмотря на ее удаленность, эта территория вполне доступна для любителей экстремального туризма", - следует из сообщения пресс-службы "Гринпис".Национальный парк "Югыд ва" создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником парк стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в Североевропейском регионе.Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.В России под охраной ЮНЕСКО находится 30 объектов. Среди них Московский Кремль, исторический центр Новгорода, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, озеро Байкал, Алтайские горы и леса на территории Республики Коми.
https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726443.html
https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html
республика коми
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83937/53/839375330_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_c930edfab8cd117923b5ec2b75308c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика коми, россия, москва, юнеско, greenpeace, югыд ва (национальный парк)
17:01 05.08.2022 (обновлено: 19:28 05.08.2022)
 
В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В Коми на 50 гектарах загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО

© ФГБУ "Национальный парк "Югыд ва"/ Фото Г. БатулыНациональный парк "Югыд ва" в Республике Коми
Национальный парк Югыд ва в Республике Коми
© ФГБУ "Национальный парк "Югыд ва"/ Фото Г. Батулы
Национальный парк "Югыд ва" в Республике Коми . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В республике Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действует пожар в 50 гектаров, сообщили на официальном сайте "Авиалесохраны".
"На полночь по Москве 5 августа, действует один пожар на землях национального парка "Югыд ва" в Республике Коми. Огнем пройдено 50 гектаров", - говорится в сводке.
"Гринпис России" заявил, что его представители отправились в республику, чтобы помочь в тушении пожара сотрудникам нацпарка в составе сводного отряда, в который войдут инспекторы других особо охраняемых территорий и добровольцы.
"Предположительно, пожар возник 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, а его причиной, по мнению "Гринпис", стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка. Несмотря на ее удаленность, эта территория вполне доступна для любителей экстремального туризма", - следует из сообщения пресс-службы "Гринпис".
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
16 мая, 08:09
В Приморье "черных лесорубов" заподозрили в поджогах
Национальный парк "Югыд ва" создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником парк стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".
Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в Североевропейском регионе.
Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.
В России под охраной ЮНЕСКО находится 30 объектов. Среди них Московский Кремль, исторический центр Новгорода, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, озеро Байкал, Алтайские горы и леса на территории Республики Коми.
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 08:00Туризм
От Дербента до Камчатки. Памятники ЮНЕСКО в России, о которых мало знают
 
Республика КомиРоссияМоскваЮНЕСКОGreenpeaceЮгыд ва (национальный парк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала