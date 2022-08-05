https://ria.ru/20220805/pozhar-1807581262.html

В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 05.08.2022

В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В республике Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действует пожар в 50 гектаров,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:01

2022-08-05T17:01

2022-08-05T19:28

республика коми

россия

москва

юнеско

greenpeace

югыд ва (национальный парк)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В республике Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действует пожар в 50 гектаров, сообщили на официальном сайте "Авиалесохраны"."На полночь по Москве 5 августа, действует один пожар на землях национального парка "Югыд ва" в Республике Коми. Огнем пройдено 50 гектаров", - говорится в сводке."Гринпис России" заявил, что его представители отправились в республику, чтобы помочь в тушении пожара сотрудникам нацпарка в составе сводного отряда, в который войдут инспекторы других особо охраняемых территорий и добровольцы."Предположительно, пожар возник 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, а его причиной, по мнению "Гринпис", стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка. Несмотря на ее удаленность, эта территория вполне доступна для любителей экстремального туризма", - следует из сообщения пресс-службы "Гринпис".Национальный парк "Югыд ва" создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником парк стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в Североевропейском регионе.Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.В России под охраной ЮНЕСКО находится 30 объектов. Среди них Московский Кремль, исторический центр Новгорода, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, озеро Байкал, Алтайские горы и леса на территории Республики Коми.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726443.html

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

республика коми

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москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика коми, россия, москва, юнеско, greenpeace, югыд ва (национальный парк)