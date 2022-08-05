17:01 05.08.2022 (обновлено: 19:28 05.08.2022)
В Коми загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО
В Коми на 50 гектарах загорелся нацпарк "Югыд ва", объект всемирного наследия ЮНЕСКО
© ФГБУ "Национальный парк "Югыд ва"/ Фото Г. БатулыНациональный парк "Югыд ва" в Республике Коми
© ФГБУ "Национальный парк "Югыд ва"/ Фото Г. Батулы
Национальный парк "Югыд ва" в Республике Коми . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В республике Коми на территории нацпарка "Югыд ва", входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", действует пожар в 50 гектаров, сообщили на официальном сайте "Авиалесохраны".
"На полночь по Москве 5 августа, действует один пожар на землях национального парка "Югыд ва" в Республике Коми. Огнем пройдено 50 гектаров", - говорится в сводке.
"Гринпис России" заявил, что его представители отправились в республику, чтобы помочь в тушении пожара сотрудникам нацпарка в составе сводного отряда, в который войдут инспекторы других особо охраняемых территорий и добровольцы.
"Предположительно, пожар возник 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, а его причиной, по мнению "Гринпис", стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка. Несмотря на ее удаленность, эта территория вполне доступна для любителей экстремального туризма", - следует из сообщения пресс-службы "Гринпис".
16 мая, 08:09В Приморье "черных лесорубов" заподозрили в поджогах
Национальный парк "Югыд ва" создан в 1994 году, а через год вместе с Печоро-Илычским заповедником парк стал первым российским объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".
Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в Североевропейском регионе.
Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.