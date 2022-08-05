https://ria.ru/20220805/podderzhka-1807414302.html
В Приамурье обсудят дополнительные меры поддержки врачам из районов
В Приамурье обсудят дополнительные меры поддержки врачам из районов - РИА Новости, 05.08.2022
В Приамурье обсудят дополнительные меры поддержки врачам из районов
Дополнительные меры поддержки врачам сельских территорий рассмотрят власти Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:32
2022-08-05T10:32
2022-08-05T10:32
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки врачам сельских территорий рассмотрят власти Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов.Губернатор провел личный прием граждан на выезде в Константиновском районе Приамурья. Люди поинтересовались, как будет решаться вопрос с неполной укомплектованностью больницы врачами."Вопросы неукомплектованности врачами больниц, к сожалению, есть во всех районах области... Считаю, что для таких районов, как Константиновский должны быть дополнительные меры поддержки... Кроме того, до сентября по моему поручению министерство здравоохранения совместно с минэкономразвития посмотрят, как дополнительно можно поддержать медиков, которые готовы работать в сельских территориях, - там, где врачей не хватает", - цитирует пресс-служба регионального правительства Орлова.По данным зампреда амурского правительства – министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, решением этой проблемы министерство уже занимается: есть договорённость о предоставлении жилья медикам, ведётся работа с областной медакадемией. По программе "Земский доктор" в больницу в этом году приедет один специалист, заверила министр. В 2021 году в медорганизации Приамурья трудоустроились 45 специалистов. Врачам по программе выплатили по 2 миллиона рублей, фельдшерам - по одному."В прошлом году из областного бюджета мы начали давать медикам, которые едут работать в отдаленные, бамовские посёлки, крупные выплаты - по 3 миллиона рублей фельдшерам и по 5 миллионов - врачам. По программе уже привлечено 28 врачей и 11 фельдшеров. Проблема начала решаться", - сказал на встрече глава региона.Кроме того, оказываются медикам и меры соцподдержки: подъемные, единовременные выплаты при трудоустройстве, частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация оплаты за аренду жилых помещений, доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования, информировало ранее правительство региона.На федеральном уровне уже принято решение убрать для врачей ограничение по возрасту для участия в программе "Дальневосточная ипотека", по которой выдают кредит под 2% годовых.На встрече с главой Приамурья прозвучали вопросы от жителей Константиновского района, касающиеся и ремонта дорог, и подготовки к отопительному сезону. Так, селян интересовало, когда на региональной дороге, проходящей через село Крестовоздвиженку, появится асфальт и тротуар. По словам Орлова, ремонт трассы проведут уже в следующем году. По тротуару, которого никогда там не было, необходимо будет изучить техвозможность и просчитать стоимость работ, пояснил губернатор. На встрече актива с губернатором была также озвучена просьба добавить лимиты отгрузки сортового угля для населения, так как от людей поступило уже много заявок. Первый заместитель министра ЖКХ Вадим Кирпиков сообщил, что вопрос взят в работу.
https://ria.ru/20220804/priamure-1807144037.html
https://ria.ru/20220729/perspektivnost-1805755280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
В Приамурье обсудят дополнительные меры поддержки врачам из районов
Губернатор Орлов: в Приамурье обсудят дополнительные меры поддержки врачам из районов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг - РИА Новости. Дополнительные меры поддержки врачам сельских территорий рассмотрят власти Амурской области, заявил губернатор Василий Орлов.
Губернатор провел личный прием граждан на выезде в Константиновском районе Приамурья. Люди поинтересовались, как будет решаться вопрос с неполной укомплектованностью больницы врачами.
"Вопросы неукомплектованности врачами больниц, к сожалению, есть во всех районах области... Считаю, что для таких районов, как Константиновский должны быть дополнительные меры поддержки... Кроме того, до сентября по моему поручению министерство здравоохранения совместно с минэкономразвития посмотрят, как дополнительно можно поддержать медиков, которые готовы работать в сельских территориях, - там, где врачей не хватает", - цитирует пресс-служба регионального правительства Орлова.
По данным зампреда амурского правительства – министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, решением этой проблемы министерство уже занимается: есть договорённость о предоставлении жилья медикам, ведётся работа с областной медакадемией. По программе "Земский доктор" в больницу в этом году приедет один специалист, заверила министр. В 2021 году в медорганизации Приамурья трудоустроились 45 специалистов. Врачам по программе выплатили по 2 миллиона рублей, фельдшерам - по одному.
"В прошлом году из областного бюджета мы начали давать медикам, которые едут работать в отдаленные, бамовские посёлки, крупные выплаты - по 3 миллиона рублей фельдшерам и по 5 миллионов - врачам. По программе уже привлечено 28 врачей и 11 фельдшеров. Проблема начала решаться", - сказал на встрече глава региона.
Кроме того, оказываются медикам и меры соцподдержки: подъемные, единовременные выплаты при трудоустройстве, частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация оплаты за аренду жилых помещений, доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования, информировало ранее правительство региона.
На федеральном уровне уже принято решение убрать для врачей ограничение по возрасту для участия в программе "Дальневосточная ипотека", по которой выдают кредит под 2% годовых.
На встрече с главой Приамурья прозвучали вопросы от жителей Константиновского района, касающиеся и ремонта дорог, и подготовки к отопительному сезону. Так, селян интересовало, когда на региональной дороге, проходящей через село Крестовоздвиженку, появится асфальт и тротуар. По словам Орлова, ремонт трассы проведут уже в следующем году. По тротуару, которого никогда там не было, необходимо будет изучить техвозможность и просчитать стоимость работ, пояснил губернатор. На встрече актива с губернатором была также озвучена просьба добавить лимиты отгрузки сортового угля для населения, так как от людей поступило уже много заявок. Первый заместитель министра ЖКХ Вадим Кирпиков сообщил, что вопрос взят в работу.