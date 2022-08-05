https://ria.ru/20220805/peregovory-1807633930.html

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Завершились переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 05.08.2022

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:35

2022-08-05T19:35

2022-08-05T21:06

сочи

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

европа

аэс "аккую"

турецкий поток

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры длились более четырех часов. При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве, подписывать не планировалось.Главы государств подтвердили приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, решимость действовать сообща в решении проблем страны.Также Путин и Эрдоган заявили о приверженности суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Они выступили за такой политический процесс в стране, в котором главенствующая роль будет у самих ливийцев.Помимо этого, лидеры подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений и договорились предпринять шаги для сотрудничества в области транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули важную роль конструктивных решений по продуктовой сделке и заявили о необходимости полного выполнения стамбульских соглашений.Переговоры проходили на территории санатория "Русь". Лидеры беседовали с глазу на глаз и с участием членов делегаций. Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.В начале мероприятия российский президент назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины. Российский лидер также предложил обсудить обстановку в Сирии.Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что главам государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Он призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807606151.html

https://ria.ru/20220725/otnoshenie-1804908778.html

https://ria.ru/20220730/turtsiya-1806064735.html

https://ria.ru/20220805/diplomatiya-1807197636.html

сочи

турция

россия

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, европа, аэс "аккую", турецкий поток