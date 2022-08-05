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Завершились переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 05.08.2022
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Завершились переговоры Путина и Эрдогана
Завершились переговоры Путина и Эрдогана - РИА Новости, 05.08.2022
Завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:35
2022-08-05T21:06
сочи
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
европа
аэс "аккую"
турецкий поток
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры длились более четырех часов. При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве, подписывать не планировалось.Главы государств подтвердили приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, решимость действовать сообща в решении проблем страны.Также Путин и Эрдоган заявили о приверженности суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Они выступили за такой политический процесс в стране, в котором главенствующая роль будет у самих ливийцев.Помимо этого, лидеры подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений и договорились предпринять шаги для сотрудничества в области транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули важную роль конструктивных решений по продуктовой сделке и заявили о необходимости полного выполнения стамбульских соглашений.Переговоры проходили на территории санатория "Русь". Лидеры беседовали с глазу на глаз и с участием членов делегаций. Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.В начале мероприятия российский президент назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины. Российский лидер также предложил обсудить обстановку в Сирии.Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что главам государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Он призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807606151.html
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сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, европа, аэс "аккую", турецкий поток
19:35 05.08.2022 (обновлено: 21:06 05.08.2022)
 
Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Завершились переговоры Путина и Эрдогана, встреча продолжалась более четырех часов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры длились более четырех часов.

"Принято совместное заявление", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве, подписывать не планировалось.
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Главы государств подтвердили приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, решимость действовать сообща в решении проблем страны.
Также Путин и Эрдоган заявили о приверженности суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Они выступили за такой политический процесс в стране, в котором главенствующая роль будет у самих ливийцев.

"По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого, лидеры подтвердили волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений и договорились предпринять шаги для сотрудничества в области транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.
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Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули важную роль конструктивных решений по продуктовой сделке и заявили о необходимости полного выполнения стамбульских соглашений.
Переговоры проходили на территории санатория "Русь". Лидеры беседовали с глазу на глаз и с участием членов делегаций. Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.
В начале мероприятия российский президент назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.
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Путин поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины. Российский лидер также предложил обсудить обстановку в Сирии.
Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что главам государств предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Он призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Межгосударственные отношения России и Турции
 
СочиВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияЕвропаАЭС "Аккую"Турецкий поток
 
 
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