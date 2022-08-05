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Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа - РИА Новости, 05.08.2022
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Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа - РИА Новости, 05.08.2022
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже три часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:25
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сочи
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
украина
европа
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже три часа, передает корреспондент РИА Новости.Встреча двух лидеров проходит на территории санатория "Русь".Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.В начале общения Путин поблагодарил турецкого коллегу за личное участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и вопроса о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Президент РФ также отметил, что "Турецкий поток" работает исправно и без сбоев, и сегодня он является одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ.Кроме того, Путин отметил рост товарооборота двух стран и выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей. Он также добавил, что тему Сирии на встрече не обойдут стороной.Эрдоган, в свою очередь, заявил, что лидерам предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Он пояснил, что относит сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы.
https://ria.ru/20220805/diplomatiya-1807197636.html
сочи
россия
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"Решен вопрос с поставками украинского зерна" – Путин поблагодарил за помощь Эрдогана
"Решен вопрос с поставками украинского зерна" – Путин поблагодарил за помощь Эрдогана
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сочи, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, украина, европа, турецкий поток
18:25 05.08.2022 (обновлено: 18:28 05.08.2022)
 
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются три часа

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча двух лидеров проходит на территории санатория "Русь".
Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.
В начале общения Путин поблагодарил турецкого коллегу за личное участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и вопроса о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Президент РФ также отметил, что "Турецкий поток" работает исправно и без сбоев, и сегодня он является одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 01:21
Межгосударственные отношения России и Турции
Кроме того, Путин отметил рост товарооборота двух стран и выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей. Он также добавил, что тему Сирии на встрече не обойдут стороной.
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что лидерам предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Он пояснил, что относит сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы.
 
СочиРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитикаУкраинаЕвропаТурецкий поток
 
 
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