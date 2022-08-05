https://ria.ru/20220805/peregovory-1807615646.html

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа - РИА Новости, 05.08.2022

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже три часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T18:25

2022-08-05T18:25

2022-08-05T18:28

сочи

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

политика

украина

европа

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже три часа, передает корреспондент РИА Новости.Встреча двух лидеров проходит на территории санатория "Русь".Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.В начале общения Путин поблагодарил турецкого коллегу за личное участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и вопроса о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Президент РФ также отметил, что "Турецкий поток" работает исправно и без сбоев, и сегодня он является одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ.Кроме того, Путин отметил рост товарооборота двух стран и выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей. Он также добавил, что тему Сирии на встрече не обойдут стороной.Эрдоган, в свою очередь, заявил, что лидерам предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Он пояснил, что относит сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы.

https://ria.ru/20220805/diplomatiya-1807197636.html

сочи

россия

турция

украина

европа

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"Решен вопрос с поставками украинского зерна" – Путин поблагодарил за помощь Эрдогана "Решен вопрос с поставками украинского зерна" – Путин поблагодарил за помощь Эрдогана 2022-08-05T18:25 true PT0M56S

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Наталья Макарова

сочи, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика, украина, европа, турецкий поток