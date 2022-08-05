18:25 05.08.2022 (обновлено: 18:28 05.08.2022)
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются три часа
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются три часа
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи продолжаются уже три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча двух лидеров проходит на территории санатория "Русь".
Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.
В начале общения Путин поблагодарил турецкого коллегу за личное участие в решении вопроса поставок зерна с Украины и вопроса о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Президент РФ также отметил, что "Турецкий поток" работает исправно и без сбоев, и сегодня он является одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ.
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Кроме того, Путин отметил рост товарооборота двух стран и выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей. Он также добавил, что тему Сирии на встрече не обойдут стороной.
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что лидерам предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Он пояснил, что относит сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы.