https://ria.ru/20220805/obmen-1807466177.html

Песков прокомментировал механизм по обмену задержанными между Россией и США

Песков прокомментировал механизм по обмену задержанными между Россией и США - РИА Новости, 05.08.2022

Песков прокомментировал механизм по обмену задержанными между Россией и США

Если механизмы обменов заключёнными между Россией и США будут предаваться огласке в прессе, то они будут поставлены под сомнение, и эти обмены никогда не... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:36

2022-08-05T12:36

2022-08-05T12:45

россия

сша

в мире

виктор бут

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Если механизмы обменов заключёнными между Россией и США будут предаваться огласке в прессе, то они будут поставлены под сомнение, и эти обмены никогда не состоятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся, такую ошибку уже совершили американцы, они вдруг решили мегафонным способом решать такие проблемы. Они так не решаются, поэтому никаких комментариев давать не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов о том, ведутся ли в Кремле обсуждения на тему обмена американских заключённых, и что там думают о кандидатуре Виктора Бута.Он также отметил, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже напоминал, что чуть больше года назад в Женеве два президента затрагивали эту тему."Там были согласованы определённые механизмы для диалога на этот счёт, эти механизмы есть, но их работа будет поставлена под сомнение, если продолжится вот это публичное обсуждение", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220805/peskov-1807406669.html

https://ria.ru/20220805/obmen-1807395944.html

россия

сша

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, виктор бут, сергей лавров, женева (город)