https://ria.ru/20220805/obmen-1807395944.html
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными - РИА Новости, 05.08.2022
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в согласованных ранее главами государств рамках, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:51
2022-08-05T08:51
2022-08-05T11:46
россия
сергей лавров
в мире
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг — РИА Новости. Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в согласованных ранее главами государств рамках, заявил глава МИД Сергей Лавров."Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема", — сказал министр на пресс-конференции.Он подчеркнул, что спокойной и профессиональной работы американцы по многим темам "не выдерживают".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что канал для обсуждения условий обмена согласован лидерами двух стран на встрече в Женеве в июле прошлого года.Накануне в России приговорили к девяти годам колонии одну из самых титулованных баскетболисток мира — американку Бриттни Грайнер. В феврале ее задержали в аэропорту "Шереметьево", при досмотре ручной клади у девушки нашли жидкость с содержанием гашишного масла. Суд счел полностью доказанной виновность спортсменки по статье за хранение и контрабанду наркотиков. В стране также отбывает срок гражданин США Пол Уилан, суд приговорил его к 16 годам строго режима по делу о шпионаже. Белый дом считает, что его и Грайнер удерживают неправомерно.По данным американских СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять их на Виктора Бута, осужденного в США за намерение незаконно осуществить торговлю оружием, однако Россия, как утверждается, затребовала еще одного соотечественника. Лавров ранее призвал коллегу из Штатов Энтони Блинкена к "тихой дипломатии", а не к публичному обсуждению.
https://rsport.ria.ru/20220803/tramp-1806899168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
2022-08-05T08:51
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире
08:51 05.08.2022 (обновлено: 11:46 05.08.2022)
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
Глава МИД Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными по спецканалу
ПНОМПЕНЬ, 5 авг — РИА Новости. Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в согласованных ранее главами государств рамках, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема", — сказал министр на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что спокойной и профессиональной работы американцы по многим темам "не выдерживают".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что канал для обсуждения условий обмена согласован лидерами двух стран на встрече в Женеве в июле прошлого года.
Накануне в России
приговорили к девяти годам колонии одну из самых титулованных баскетболисток мира — американку Бриттни Грайнер
. В феврале ее задержали в аэропорту "Шереметьево
", при досмотре ручной клади у девушки нашли жидкость с содержанием гашишного масла. Суд счел полностью доказанной виновность спортсменки по статье за хранение и контрабанду наркотиков.
В стране также отбывает срок гражданин США Пол Уилан
, суд приговорил его к 16 годам строго режима по делу о шпионаже. Белый дом считает, что его и Грайнер удерживают неправомерно.
По данным американских СМИ, Вашингтон
предлагает Москве
обменять их на Виктора Бута
, осужденного в США за намерение незаконно осуществить торговлю оружием, однако Россия, как утверждается, затребовала еще одного соотечественника. Лавров ранее призвал коллегу из Штатов Энтони Блинкена
к "тихой дипломатии", а не к публичному обсуждению.