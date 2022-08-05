https://ria.ru/20220805/obmen-1807395944.html

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными - РИА Новости, 05.08.2022

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными

Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в согласованных ранее главами государств рамках, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:51

2022-08-05T08:51

2022-08-05T11:46

россия

сергей лавров

в мире

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг — РИА Новости. Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в согласованных ранее главами государств рамках, заявил глава МИД Сергей Лавров."Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема", — сказал министр на пресс-конференции.Он подчеркнул, что спокойной и профессиональной работы американцы по многим темам "не выдерживают".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что канал для обсуждения условий обмена согласован лидерами двух стран на встрече в Женеве в июле прошлого года.Накануне в России приговорили к девяти годам колонии одну из самых титулованных баскетболисток мира — американку Бриттни Грайнер. В феврале ее задержали в аэропорту "Шереметьево", при досмотре ручной клади у девушки нашли жидкость с содержанием гашишного масла. Суд счел полностью доказанной виновность спортсменки по статье за хранение и контрабанду наркотиков. В стране также отбывает срок гражданин США Пол Уилан, суд приговорил его к 16 годам строго режима по делу о шпионаже. Белый дом считает, что его и Грайнер удерживают неправомерно.По данным американских СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять их на Виктора Бута, осужденного в США за намерение незаконно осуществить торговлю оружием, однако Россия, как утверждается, затребовала еще одного соотечественника. Лавров ранее призвал коллегу из Штатов Энтони Блинкена к "тихой дипломатии", а не к публичному обсуждению.

https://rsport.ria.ru/20220803/tramp-1806899168.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/kreml-1806672764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, в мире