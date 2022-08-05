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Россия готова обсуждать с США обмен заключенными - РИА Новости, 05.08.2022
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Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными - РИА Новости, 05.08.2022
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в согласованных ранее главами государств рамках, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:51
2022-08-05T11:46
россия
сергей лавров
в мире
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг — РИА Новости. Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в согласованных ранее главами государств рамках, заявил глава МИД Сергей Лавров."Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема", — сказал министр на пресс-конференции.Он подчеркнул, что спокойной и профессиональной работы американцы по многим темам "не выдерживают".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что канал для обсуждения условий обмена согласован лидерами двух стран на встрече в Женеве в июле прошлого года.Накануне в России приговорили к девяти годам колонии одну из самых титулованных баскетболисток мира — американку Бриттни Грайнер. В феврале ее задержали в аэропорту "Шереметьево", при досмотре ручной клади у девушки нашли жидкость с содержанием гашишного масла. Суд счел полностью доказанной виновность спортсменки по статье за хранение и контрабанду наркотиков. В стране также отбывает срок гражданин США Пол Уилан, суд приговорил его к 16 годам строго режима по делу о шпионаже. Белый дом считает, что его и Грайнер удерживают неправомерно.По данным американских СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять их на Виктора Бута, осужденного в США за намерение незаконно осуществить торговлю оружием, однако Россия, как утверждается, затребовала еще одного соотечественника. Лавров ранее призвал коллегу из Штатов Энтони Блинкена к "тихой дипломатии", а не к публичному обсуждению.
https://rsport.ria.ru/20220803/tramp-1806899168.html
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353
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Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
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россия, сергей лавров, в мире
08:51 05.08.2022 (обновлено: 11:46 05.08.2022)
 
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными

Глава МИД Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными по спецканалу

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг — РИА Новости. Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в согласованных ранее главами государств рамках, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема", — сказал министр на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что спокойной и профессиональной работы американцы по многим темам "не выдерживают".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что канал для обсуждения условий обмена согласован лидерами двух стран на встрече в Женеве в июле прошлого года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 12:51Баскетбол
В США предложили посадить Трампа в тюрьму для обмена на Грайнер
Накануне в России приговорили к девяти годам колонии одну из самых титулованных баскетболисток мира — американку Бриттни Грайнер. В феврале ее задержали в аэропорту "Шереметьево", при досмотре ручной клади у девушки нашли жидкость с содержанием гашишного масла. Суд счел полностью доказанной виновность спортсменки по статье за хранение и контрабанду наркотиков.
В стране также отбывает срок гражданин США Пол Уилан, суд приговорил его к 16 годам строго режима по делу о шпионаже. Белый дом считает, что его и Грайнер удерживают неправомерно.
По данным американских СМИ, Вашингтон предлагает Москве обменять их на Виктора Бута, осужденного в США за намерение незаконно осуществить торговлю оружием, однако Россия, как утверждается, затребовала еще одного соотечественника. Лавров ранее призвал коллегу из Штатов Энтони Блинкена к "тихой дипломатии", а не к публичному обсуждению.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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