https://ria.ru/20220805/nevesta-1807394832.html

Мужчины назвали лучшие качества невесты

Мужчины назвали лучшие качества невесты - РИА Новости, 05.08.2022

Мужчины назвали лучшие качества невесты

Мужчины в России считают честность, верность, добродушие и открытость самыми важными качествами в невесте, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:32

2022-08-05T08:32

2022-08-05T08:32

общество

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчины в России считают честность, верность, добродушие и открытость самыми важными качествами в невесте, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит экосистему Сбербанка), которое есть у РИА Новости."Для 62% самым важным критерием оказались честность и верность избранницы, 53% выбирают добродушных и открытых спутниц, 52% - оценивают внешние качества, столько же - ум и интеллектуальные способности", - говорится в сообщении.Для 39% важно хорошее чувство юмора, а 28% респондентов признались, что для них важно, чтобы девушка положительно относилась к спорту и следила за здоровьем, столько же опрошенных отметили умение готовить. Для 26% важно трудолюбие, 23% ценят хорошее образование и наличие полезных бытовых навыков.В ходе исследования специалисты в июле опросили 1996 совершеннолетних мужчин из всех регионов России. Также эксперты опросили 4 тысячи россиян по всей стране и составил рейтинг городов, в которых можно встретить самых перспективных и привлекательных невест.В тройку таких городов, по мнению опрошенных, вошли Москва (37%), Санкт-Петербург (30%) и Краснодар (29%).Респонденты считают, что здесь легко встретить серьезную и целеустремленную спутницу, так как в этих городах есть большой бизнес-потенциал, достаточно возможностей для личностного роста, а также много университетов и научных организаций.

https://ria.ru/20220708/svadby-1800935399.html

россия

москва

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, санкт-петербург