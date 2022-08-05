https://ria.ru/20220805/memorandum-1807542608.html

Путин надеется подписать с Турцией торгово-экономический меморандум

Путин надеется подписать с Турцией торгово-экономический меморандум - РИА Новости, 05.08.2022

Путин надеется подписать с Турцией торгово-экономический меморандум

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что России и Турции удастся подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:36

2022-08-05T15:36

2022-08-05T15:53

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

экономика

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что России и Турции удастся подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей."Как договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей, с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции", - сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html

россия

турция

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Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, экономика