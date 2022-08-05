https://ria.ru/20220805/memorandum-1807542608.html
Путин надеется подписать с Турцией торгово-экономический меморандум
Путин надеется подписать с Турцией торгово-экономический меморандум - РИА Новости, 05.08.2022
Путин надеется подписать с Турцией торгово-экономический меморандум
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что России и Турции удастся подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:36
2022-08-05T15:36
2022-08-05T15:53
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
экономика
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что России и Турции удастся подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей."Как договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей, с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции", - сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20220805/erdogan-1807542195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, экономика
15:36 05.08.2022 (обновлено: 15:53 05.08.2022)
Путин надеется подписать с Турцией торгово-экономический меморандум
Путин надеется подписать с Турцией меморандум о развитии торгово-экономических связей