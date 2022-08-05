Рейтинг@Mail.ru
Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик" - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/mask-1807653922.html
Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик"
Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик" - РИА Новости, 05.08.2022
Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик"
Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в мошеннических действиях и искажении "ключевых... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:11
2022-08-05T21:11
в мире
технологии
делавэр
сша
сан-франциско
twitter
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_0:3:2944:1659_1920x0_80_0_0_61b6249abf28ecabbbd01b7fa2a20cf9.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в мошеннических действиях и искажении "ключевых метрик" своего бизнеса, включая данные об аудитории, говорится в опубликованных материалах ответного иска Маска против социальной сети, поданного в суд штата Делавэр."Действие (иск к Twitter – ред.) возникает из искажения Twitter данных о состоянии компании, включая "ключевые метрики", которые используются для оценки количества пользователей платформы", - указано в заявлении.Из текста следует, что при достижении первоначального соглашения о покупке Twitter Маск полагался на точность данных, предоставляемых Twitter в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, однако эти данные оказались "далеки от правды". "Напротив, они содержали ряд существенных искажений или упущений, которые вели к изменению стоимости Twitter при решении Маска приобрести компанию по завышенной цене", - отмечается в иске. В своём обвинении Маск настаивает, что эти действия были стратегией Twitter, чтобы "сбить с толку" сначала инвесторов, а потом Маска."Во-первых, Twitter неверно считал количество ложных и спам-аккаунтов, что было частью схемы по введению в заблуждение инвесторов о прогнозах компании, фокусируя внимание на сотнях миллионов монетизируемых активных суточных пользователей (mDAU). Во-вторых, пока Twitter настойчиво навязывал данные о mDAU как "ключевой метрике" роста доходов, этот показатель не связан с доходами соцсети так плотно, как хочет убедить Twitter", - говорится в материалах дела. Маск указал, что в Twitter "отчаянно" пытаются помешать ему получить объективную информацию о совершаемых руководством соцсети "мошеннических действиях".Маск подал встречный иск к компании Twitter, которую ранее намеревался купить, 29 июля. Предприниматель первоначально просил суд сохранить касающиеся иска подробности в тайне. В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании, что число фейковых аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20220719/twitter-1803537553.html
https://ria.ru/20220709/twitter-1801360503.html
делавэр
сша
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_811b4e2379b308a15c98d5dd1ef62df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, делавэр, сша, сан-франциско, twitter, илон маск
21:11 05.08.2022
 
Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик"

Владелец SpaceX Маск; Twitter намеренно искажал "ключевые метрики" своего бизнеса

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в мошеннических действиях и искажении "ключевых метрик" своего бизнеса, включая данные об аудитории, говорится в опубликованных материалах ответного иска Маска против социальной сети, поданного в суд штата Делавэр.
"Действие (иск к Twitter – ред.) возникает из искажения Twitter данных о состоянии компании, включая "ключевые метрики", которые используются для оценки количества пользователей платформы", - указано в заявлении.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 18:40
Представители Twitter обвинили Маска в желании навредить компании
Из текста следует, что при достижении первоначального соглашения о покупке Twitter Маск полагался на точность данных, предоставляемых Twitter в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, однако эти данные оказались "далеки от правды". "Напротив, они содержали ряд существенных искажений или упущений, которые вели к изменению стоимости Twitter при решении Маска приобрести компанию по завышенной цене", - отмечается в иске. В своём обвинении Маск настаивает, что эти действия были стратегией Twitter, чтобы "сбить с толку" сначала инвесторов, а потом Маска.
"Во-первых, Twitter неверно считал количество ложных и спам-аккаунтов, что было частью схемы по введению в заблуждение инвесторов о прогнозах компании, фокусируя внимание на сотнях миллионов монетизируемых активных суточных пользователей (mDAU). Во-вторых, пока Twitter настойчиво навязывал данные о mDAU как "ключевой метрике" роста доходов, этот показатель не связан с доходами соцсети так плотно, как хочет убедить Twitter", - говорится в материалах дела. Маск указал, что в Twitter "отчаянно" пытаются помешать ему получить объективную информацию о совершаемых руководством соцсети "мошеннических действиях".
Маск подал встречный иск к компании Twitter, которую ранее намеревался купить, 29 июля. Предприниматель первоначально просил суд сохранить касающиеся иска подробности в тайне. В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании, что число фейковых аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
9 июля, 00:36
Илон Маск отказался покупать Twitter
 
В миреТехнологииДелавэрСШАСан-ФранцискоTwitterИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала