Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик"
Владелец SpaceX Маск; Twitter намеренно искажал "ключевые метрики" своего бизнеса
© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в мошеннических действиях и искажении "ключевых метрик" своего бизнеса, включая данные об аудитории, говорится в опубликованных материалах ответного иска Маска против социальной сети, поданного в суд штата Делавэр.
"Действие (иск к Twitter – ред.) возникает из искажения Twitter данных о состоянии компании, включая "ключевые метрики", которые используются для оценки количества пользователей платформы", - указано в заявлении.
Из текста следует, что при достижении первоначального соглашения о покупке Twitter Маск полагался на точность данных, предоставляемых Twitter в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, однако эти данные оказались "далеки от правды". "Напротив, они содержали ряд существенных искажений или упущений, которые вели к изменению стоимости Twitter при решении Маска приобрести компанию по завышенной цене", - отмечается в иске. В своём обвинении Маск настаивает, что эти действия были стратегией Twitter, чтобы "сбить с толку" сначала инвесторов, а потом Маска.
"Во-первых, Twitter неверно считал количество ложных и спам-аккаунтов, что было частью схемы по введению в заблуждение инвесторов о прогнозах компании, фокусируя внимание на сотнях миллионов монетизируемых активных суточных пользователей (mDAU). Во-вторых, пока Twitter настойчиво навязывал данные о mDAU как "ключевой метрике" роста доходов, этот показатель не связан с доходами соцсети так плотно, как хочет убедить Twitter", - говорится в материалах дела. Маск указал, что в Twitter "отчаянно" пытаются помешать ему получить объективную информацию о совершаемых руководством соцсети "мошеннических действиях".
Маск подал встречный иск к компании Twitter, которую ранее намеревался купить, 29 июля. Предприниматель первоначально просил суд сохранить касающиеся иска подробности в тайне. В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании, что число фейковых аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
9 июля, 00:36Илон Маск отказался покупать Twitter