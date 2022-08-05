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Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик"

Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик" - РИА Новости, 05.08.2022

Маск обвинил Twitter в намеренном искажении "ключевых метрик"

Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в мошеннических действиях и искажении "ключевых... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:11

2022-08-05T21:11

2022-08-05T21:11

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в мошеннических действиях и искажении "ключевых метрик" своего бизнеса, включая данные об аудитории, говорится в опубликованных материалах ответного иска Маска против социальной сети, поданного в суд штата Делавэр."Действие (иск к Twitter – ред.) возникает из искажения Twitter данных о состоянии компании, включая "ключевые метрики", которые используются для оценки количества пользователей платформы", - указано в заявлении.Из текста следует, что при достижении первоначального соглашения о покупке Twitter Маск полагался на точность данных, предоставляемых Twitter в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, однако эти данные оказались "далеки от правды". "Напротив, они содержали ряд существенных искажений или упущений, которые вели к изменению стоимости Twitter при решении Маска приобрести компанию по завышенной цене", - отмечается в иске. В своём обвинении Маск настаивает, что эти действия были стратегией Twitter, чтобы "сбить с толку" сначала инвесторов, а потом Маска."Во-первых, Twitter неверно считал количество ложных и спам-аккаунтов, что было частью схемы по введению в заблуждение инвесторов о прогнозах компании, фокусируя внимание на сотнях миллионов монетизируемых активных суточных пользователей (mDAU). Во-вторых, пока Twitter настойчиво навязывал данные о mDAU как "ключевой метрике" роста доходов, этот показатель не связан с доходами соцсети так плотно, как хочет убедить Twitter", - говорится в материалах дела. Маск указал, что в Twitter "отчаянно" пытаются помешать ему получить объективную информацию о совершаемых руководством соцсети "мошеннических действиях".Маск подал встречный иск к компании Twitter, которую ранее намеревался купить, 29 июля. Предприниматель первоначально просил суд сохранить касающиеся иска подробности в тайне. В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании, что число фейковых аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220719/twitter-1803537553.html

https://ria.ru/20220709/twitter-1801360503.html

делавэр

сша

сан-франциско

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, делавэр, сша, сан-франциско, twitter, илон маск