https://ria.ru/20220805/magaziny-1807400975.html
Экс-дипломат рассказал, что покупали в советской "Березке"
Экс-дипломат рассказал, что покупали в советской "Березке" - РИА Новости, 05.08.2022
Экс-дипломат рассказал, что покупали в советской "Березке"
Заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал РИА Новости, как за валюту в советской торговой сети "Березка"... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:30
2022-08-05T09:30
2022-08-05T10:02
экономика
михаил мишустин
россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал РИА Новости, как за валюту в советской торговой сети "Березка" покупали машины и холодильники, при этом дипломат подчеркнул, что не видит аналогий с той системы в новой инициативе правительства РФ по созданию магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.Ранее в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) заявили РИА Новости, что сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в РФ с советской сетью "Березка" ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей."Тогда рынок не был насыщен, и для того, чтобы предоставить загранработникам возможность покупать товары улучшенного качества, появились эти магазины. Они отдавали валюту государству, а взамен получали товары. Та система была свойственна той финансово-экономической проблематике, которая в то время существовала. Сейчас изменилась совершенно ситуация, и те исходные моменты, которые обусловили создание "Березки", в настоящее время вообще не просматриваются, аналога прямого тут быть не может", - рассказал бывший дипломат.Он пояснил, что та "Березка" была предназначена не для иностранных дипломатов, а для советских загранработников, которые получали зарплату в валюте, в основном это были специалисты, которые работали за рубежом, в частности, строили объекты и получали зарплату в валюте.Он пояснил, что в "Берёзке" также покупали вещи повышенного спроса, которых было не найти в обычных магазинах: костюмы, рубашки, галстуки, туфли повышенного качества."Джинсов даже там, по-моему, не было, они только в 80-е годы появились. Наверное, считалось, что это уже совсем антисоветчина", - добавил экс-дипломат.Он отметил, что сам многое покупал в этих магазинах, в том числе импортный холодильник.Премьер Михаил Мишустин ранее подписал постановление о создании в РФ магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, сотрудников посольств и консульств зарубежных стран и членов их семей. В перечень вошли два магазина: в Москве и Санкт-Петербурге, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. При этом попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будут передаваться в МИД.
https://ria.ru/20220804/magaziny-1807266891.html
https://ria.ru/20220803/magazin-1807068588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, россия, москва, санкт-петербург
09:30 05.08.2022 (обновлено: 10:02 05.08.2022)
Экс-дипломат рассказал, что покупали в советской "Березке"
Экс-дипломат Бакланов рассказал, как в советской "Березке" покупали машины и холодильники
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал РИА Новости, как за валюту в советской торговой сети "Березка" покупали машины и холодильники, при этом дипломат подчеркнул, что не видит аналогий с той системы в новой инициативе правительства РФ по созданию магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.
Ранее в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) заявили РИА Новости, что сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в РФ
с советской сетью "Березка" ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей.
"Тогда рынок не был насыщен, и для того, чтобы предоставить загранработникам возможность покупать товары улучшенного качества, появились эти магазины. Они отдавали валюту государству, а взамен получали товары. Та система была свойственна той финансово-экономической проблематике, которая в то время существовала. Сейчас изменилась совершенно ситуация, и те исходные моменты, которые обусловили создание "Березки", в настоящее время вообще не просматриваются, аналога прямого тут быть не может", - рассказал бывший дипломат.
Он пояснил, что та "Березка" была предназначена не для иностранных дипломатов, а для советских загранработников, которые получали зарплату в валюте, в основном это были специалисты, которые работали за рубежом, в частности, строили объекты и получали зарплату в валюте.
"Это была система для тех, кто получал зарплату в валюте, и она была сделана для того, чтобы эта валюта возвращалась обратно, а не оставалась там. И эта система неплохо работала, кстати говоря. Она была создана не для того, чтобы покупали какие-то носильные вещи, а именно об этом сейчас все вспоминают. А в основном на 85% все шло на покупку машин – "Волга", "Москвич". И для людей, которые уезжали за границу, это была единственная возможность без очереди купить машину", - подчеркнул экс-дипломат.
Он пояснил, что в "Берёзке" также покупали вещи повышенного спроса, которых было не найти в обычных магазинах: костюмы, рубашки, галстуки, туфли повышенного качества.
"Джинсов даже там, по-моему, не было, они только в 80-е годы появились. Наверное, считалось, что это уже совсем антисоветчина", - добавил экс-дипломат.
Он отметил, что сам многое покупал в этих магазинах, в том числе импортный холодильник.
Премьер Михаил Мишустин
ранее подписал постановление о создании в РФ магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, сотрудников посольств и консульств зарубежных стран и членов их семей. В перечень вошли два магазина: в Москве
и Санкт-Петербурге
, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. При этом попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будут передаваться в МИД.