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Латвия приостановила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 05.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220805/latviya-1807558126.html
Латвия приостановила выдачу виз россиянам
Латвия приостановила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 05.08.2022
Латвия приостановила выдачу виз россиянам
Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок прекращает выдавать визы россиянам. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:06
2022-08-05T17:46
латвия
в мире
россия
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок прекращает выдавать визы россиянам."Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме как для участия в похоронах близкого родственника", — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.В визовом центре Латвии в Москве РИА Новости заявили, что визы не выдаются со вчерашнего дня.Ранее Эстония объявила, что перестанет предоставлять гражданам России и Белоруссии вид на жительство и визы для обучения. Кроме того, визовые ограничения рассматривает финское правительство, этот вопрос Хельсинки планирует поднять на встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа.По данным агентства Блумберг, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время визита в Киев предложил включить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в следующий пакет санкций.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в этом вопросе, но не исключает "действий эмоционального характера".В свою очередь, в МИД отметили, что Москва "должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции".Евросоюз ввел семь пакетов рестрикций в отношении России после начала военной операции на Украине. Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220804/estoniya-1807226938.html
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латвия, в мире, россия, санкции в отношении россии, новости - туризм
16:06 05.08.2022 (обновлено: 17:46 05.08.2022)
 
Латвия приостановила выдачу виз россиянам

Латвия прекратила выдачу виз россиянам на неопределенный срок, кроме похорон родственников

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании посольства Латвийской Республики в Российской Федерации
Табличка на здании посольства Латвийской Республики в Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Табличка на здании посольства Латвийской Республики в Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок прекращает выдавать визы россиянам.
"Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме как для участия в похоронах близкого родственника", — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.
В визовом центре Латвии в Москве РИА Новости заявили, что визы не выдаются со вчерашнего дня.
Ранее Эстония объявила, что перестанет предоставлять гражданам России и Белоруссии вид на жительство и визы для обучения. Кроме того, визовые ограничения рассматривает финское правительство, этот вопрос Хельсинки планирует поднять на встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа.
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По данным агентства Блумберг, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время визита в Киев предложил включить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в следующий пакет санкций.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в этом вопросе, но не исключает "действий эмоционального характера".
В свою очередь, в МИД отметили, что Москва "должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции".
Евросоюз ввел семь пакетов рестрикций в отношении России после начала военной операции на Украине. Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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