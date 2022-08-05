16:06 05.08.2022 (обновлено: 17:46 05.08.2022)
Латвия приостановила выдачу виз россиянам
Латвия прекратила выдачу виз россиянам на неопределенный срок, кроме похорон родственников
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании посольства Латвийской Республики в Российской Федерации
Табличка на здании посольства Латвийской Республики в Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок прекращает выдавать визы россиянам.
В визовом центре Латвии в Москве РИА Новости заявили, что визы не выдаются со вчерашнего дня.
Ранее Эстония объявила, что перестанет предоставлять гражданам России и Белоруссии вид на жительство и визы для обучения. Кроме того, визовые ограничения рассматривает финское правительство, этот вопрос Хельсинки планирует поднять на встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа.
По данным агентства Блумберг, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время визита в Киев предложил включить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в следующий пакет санкций.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в этом вопросе, но не исключает "действий эмоционального характера".
В свою очередь, в МИД отметили, что Москва "должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции".
Евросоюз ввел семь пакетов рестрикций в отношении России после начала военной операции на Украине. Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.