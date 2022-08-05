https://ria.ru/20220805/latviya-1807558126.html

Латвия приостановила выдачу виз россиянам

Латвия приостановила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 05.08.2022

Латвия приостановила выдачу виз россиянам

Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок прекращает выдавать визы россиянам. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:06

2022-08-05T16:06

2022-08-05T17:46

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок прекращает выдавать визы россиянам."Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме как для участия в похоронах близкого родственника", — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.В визовом центре Латвии в Москве РИА Новости заявили, что визы не выдаются со вчерашнего дня.Ранее Эстония объявила, что перестанет предоставлять гражданам России и Белоруссии вид на жительство и визы для обучения. Кроме того, визовые ограничения рассматривает финское правительство, этот вопрос Хельсинки планирует поднять на встрече глав МИД стран Евросоюза в конце августа.По данным агентства Блумберг, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время визита в Киев предложил включить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в следующий пакет санкций.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в этом вопросе, но не исключает "действий эмоционального характера".В свою очередь, в МИД отметили, что Москва "должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции".Евросоюз ввел семь пакетов рестрикций в отношении России после начала военной операции на Украине. Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220804/estoniya-1807226938.html

https://ria.ru/20220730/viza-1806147541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, в мире, россия, санкции в отношении россии, новости - туризм