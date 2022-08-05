https://ria.ru/20220805/konteynery-1807544712.html
Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО
Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО - РИА Новости, 05.08.2022
Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО
Минприроды России одобрило заявку Липецкой области на получение субсидии из федерального бюджета, средства пойдут на приобретение более двух тысяч контейнеров... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:40
2022-08-05T15:40
2022-08-05T15:40
липецкая область
липецкая область
общество
жкх
greenpeace
игорь артамонов
раздельный сбор мусора
мусор
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ЛИПЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Минприроды России одобрило заявку Липецкой области на получение субсидии из федерального бюджета, средства пойдут на приобретение более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, которые планируется распределить между муниципальными образованиями, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, благодаря закупке контейнеров в 2023 году планируется увеличить географию внедрения раздельного сбора мусора в два раза.Артамонов отметил, что сейчас в Липецкой области установлено уже около 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Регион, по версии Greenpeace, занимает четвертое место в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением, благодаря поэтапному внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов начиная с 2018 года."Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220726/tekhnika-1805109206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, общество, жкх, greenpeace, игорь артамонов, раздельный сбор мусора, мусор, экология, экология в россии