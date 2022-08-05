https://ria.ru/20220805/konteynery-1807544712.html

Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО

Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО - РИА Новости, 05.08.2022

Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО

Минприроды России одобрило заявку Липецкой области на получение субсидии из федерального бюджета, средства пойдут на приобретение более двух тысяч контейнеров... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:40

2022-08-05T15:40

2022-08-05T15:40

липецкая область

липецкая область

общество

жкх

greenpeace

игорь артамонов

раздельный сбор мусора

мусор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/07/1563250791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_807d9fae0965a32526195a5242773fe8.jpg

ЛИПЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Минприроды России одобрило заявку Липецкой области на получение субсидии из федерального бюджета, средства пойдут на приобретение более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, которые планируется распределить между муниципальными образованиями, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, благодаря закупке контейнеров в 2023 году планируется увеличить географию внедрения раздельного сбора мусора в два раза.Артамонов отметил, что сейчас в Липецкой области установлено уже около 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Регион, по версии Greenpeace, занимает четвертое место в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением, благодаря поэтапному внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов начиная с 2018 года."Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220726/tekhnika-1805109206.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, общество, жкх, greenpeace, игорь артамонов, раздельный сбор мусора, мусор, экология, экология в россии