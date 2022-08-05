Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220805/konteynery-1807544712.html
Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО
Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО - РИА Новости, 05.08.2022
Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО
Минприроды России одобрило заявку Липецкой области на получение субсидии из федерального бюджета, средства пойдут на приобретение более двух тысяч контейнеров... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:40
2022-08-05T15:40
липецкая область
липецкая область
общество
жкх
greenpeace
игорь артамонов
раздельный сбор мусора
мусор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/07/1563250791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_807d9fae0965a32526195a5242773fe8.jpg
ЛИПЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Минприроды России одобрило заявку Липецкой области на получение субсидии из федерального бюджета, средства пойдут на приобретение более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, которые планируется распределить между муниципальными образованиями, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, благодаря закупке контейнеров в 2023 году планируется увеличить географию внедрения раздельного сбора мусора в два раза.Артамонов отметил, что сейчас в Липецкой области установлено уже около 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Регион, по версии Greenpeace, занимает четвертое место в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением, благодаря поэтапному внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов начиная с 2018 года."Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220726/tekhnika-1805109206.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/07/1563250791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1ec550e2863212f8806d2e78af3d145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, общество, жкх, greenpeace, игорь артамонов, раздельный сбор мусора, мусор, экология, экология в россии
15:40 05.08.2022
 

Липецкая область получит 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонтейнеры для сбора отходов
Контейнеры для сбора отходов - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Минприроды России одобрило заявку Липецкой области на получение субсидии из федерального бюджета, средства пойдут на приобретение более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, которые планируется распределить между муниципальными образованиями, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, благодаря закупке контейнеров в 2023 году планируется увеличить географию внедрения раздельного сбора мусора в два раза.
Артамонов отметил, что сейчас в Липецкой области установлено уже около 2000 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Регион, по версии Greenpeace, занимает четвертое место в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением, благодаря поэтапному внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов начиная с 2018 года.
"Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет", – сказал Артамонов.
Липецкая область обновляет парк техники для уборки дорог - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 16:28Липецкая область
Липецкая область обновляет парк техники для уборки дорог
 
Липецкая областьЛипецкая областьОбществоЖКХGreenpeaceИгорь Артамоновраздельный сбор мусораМусорЭкологияЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала