https://ria.ru/20220805/kitay-1807662942.html

Визит Пелоси на Тайвань подорвал стабильность в регионе, заявил посол Китая

Визит Пелоси на Тайвань подорвал стабильность в регионе, заявил посол Китая - РИА Новости, 05.08.2022

Визит Пелоси на Тайвань подорвал стабильность в регионе, заявил посол Китая

Посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:50

2022-08-05T22:50

2022-08-05T23:03

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нэнси пелоси

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визит пелоси на тайвань

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань "серьезно подорвал" стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести "полную ответственность" за такое развитие событий, сообщила РИА Новости дипмиссия КНР в Вашингтоне."Посол Цинь Ган отметил, что, несмотря на неоднократные и серьезные предупреждения КНР, США организовали визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Данное событие серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также нанесло ущерб китайско-американским отношениям", - прокомментировали агентству в посольстве по итогам состоявшегося 4 августа посещения главой дипмиссии КНР Белого дома.По мнению китайской стороны, "причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны". "Американская сторона должна понести полную ответственность за сложившуюся ситуацию", - подчеркнули в дипмиссии. В посольстве напомнили, что в общей сложности более 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу "одного Китая"."Обвинения США в том, что Китай нагнетает напряженность, беспочвенны и ложны. Факты доказывают, что именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе", - указали в посольстве КНР в США.Как отмечается, на встрече с представителями Белого дома посол Цинь Ган подчеркнул, что предпринятые Пекином ответные военные шаги "являются необходимыми и легитимными мерами для сдерживания сепаратистских сил" и защиты территориальной целостности страны."Посол также заявил, что США должны искренне соблюдать свои обязательства и придерживаться политики единого Китая, а также не поддерживать "независимость Тайваня. Он также призвал США принять немедленные шаги, чтобы исправить свои ошибки и устранить причиненные визитом Пелоси последствия", - проинформировали в посольстве Китая.Как утверждают в дипмиссии, в Пекине призывают Вашингтон воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, ровно как и в отношениях между Китаем и США.

https://ria.ru/20220805/pelosi-1807545389.html

https://ria.ru/20220805/kitay-1807484325.html

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